Hace 3 meses
Evaluna Montaner y su método para enseñar a Índigo a lidiar con pensamientos negativos

Evaluna comparte su experiencia como madre, enseñando a su hija Índigo sobre pensamientos positivos y resiliencia.
3 minutos de lectura
Evaluna tiene dos hijos con su esposo Camilo.
Evaluna tiene dos hijos con su esposo Camilo.

Evaluna Montaner, hija del reconocido cantante Ricardo Montaner, sorprendió a sus seguidores al abrir una ventana íntima de su maternidad. En un reciente video publicado en el canal de YouTube que comparte con su esposo, Camilo, la intérprete contó cómo enseña a su hija Índigo, de apenas dos años, a manejar sus pensamientos y palabras. Esto ayuda a Índigo a crecer con una mentalidad positiva y resiliente. A través de este proceso, Evaluna se vuelve cada vez más consciente de su propia influencia.

Evaluna explicó que la idea surgió al notar que su hija repetía frases y expresiones que escuchaba en casa sin que ella misma lo advirtiera. “Me di cuenta de que por tener a Indi escuchando todo el tiempo, Indi es muy esponja y yo no me doy cuenta. De repente repite lo que sea que acabo de decir cuando no estaba prestándole atención”, confesó la artista. Es un fenómeno fascinante que Evaluna estudia en su hogar.

Ese descubrimiento hizo que la joven madre prestara más atención a su propio lenguaje. También buscó transmitirle a su hija no solo hábitos positivos, sino también herramientas emocionales para lidiar con las frustraciones cotidianas.

Transformar pensamientos negativos en positivos

Al principio, Evaluna se preocupaba porque Índigo pudiera repetir expresiones negativas o poco amables sobre los demás o sobre sí misma. “Me di cuenta yo: ‘¿Me tomó todo este tiempo tener una hija y escucharme a través de los oídos de ella para darme cuenta de que no debo estar hablando de estas cosas así?’”, relató, mostrando la introspección que Evaluna tiene sobre sus propias palabras.

Desde entonces, decidió enseñarle a su hija la importancia de reconocer el poder de las palabras. La intérprete enfatiza en cada conversación que las palabras tienen impacto tanto hacia otros como hacia uno mismo. Por eso, le enseña a transformar pensamientos negativos en afirmaciones positivas que fortalezcan su autoestima.

Educación emocional para el bienestar integral

Este enfoque, según Evaluna, no solo ayuda a Índigo a cultivar una mentalidad resiliente. También contribuye a que desarrolle confianza y seguridad para enfrentar los retos diarios. Para la artista, cuidar la salud mental de su hija es tan importante como velar por su bienestar físico. Aquí, Evaluna muestra su lado más comprometido con la crianza consciente.

Con esta práctica, Evaluna reafirma su compromiso de ser una madre consciente y preventiva. Brinda a Índigo herramientas para navegar su mundo interior con amor propio y equilibrio emocional.

