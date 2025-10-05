Esto fue lo que dijo Carlos Luis Andrade sobre su participación en MasterChef Celebrity Ecuador.

La presentadora manabita Virginia Limongi confirmó la fecha de estreno de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Ecuador’. Mientras tanto, el portovejense Carlos Luis Andrade sorprendió con un anuncio.
El comunicador manabita confirmó su participación en el reality de cocina más famoso del país, lo que despertó gran expectativa entre los seguidores del formato televisivo.
El anuncio de Carlos Luis Andrade
El presentador compartió un mensaje lleno de motivación y emociones en sus redes sociales.
“¡Se viene algo grande! Para mí no es solo cocinar. Como todo lo que hago en la vida será un viaje con propósito, pasión, amor y alegría. Cada plato será una historia. Además, una lección y un pedacito de mi corazón”, escribió Carlos Luis Andrade junto a una foto tomada en el set de Teleamazonas. Este canal es el encargado de transmitir la tercera temporada de ‘MasterChef Celebrity Ecuador’.
Apoyo de su esposa
La noticia generó más emoción cuando su esposa, la conductora Gaby Díaz, expresó públicamente su orgullo y respaldo antes de que arranquen las grabaciones en Colombia.
En un video familiar publicó un mensaje cargado de afecto: “Cuántas veces has estado para todos nosotros. Siempre ahí sosteniéndonos y guiándonos. Ahora es tu turno, enfrentar un nuevo reto… Siempre serás mi chef favorito”, escribió la presentadora del programa matinal ‘En Contacto’ de Ecuavisa.
Otros famosos confirmados en MasterChef Celebrity Ecuador
Hasta el momento, son varios los famosos confirmados para MasterChef Celebrity Ecuador 2025. Entre ellos destacan Karime Borja, Naykim Tzamarenda, Fer Guevara, Nexar Gómez, Hugo Quintana, Érika Toa Russo, Ana Paula Buljubasich, Ricardo Perotti, Mara Topic, Monserrath Astudillo, Giovanna Andrade, Frickson Erazo y Jorge Campozano.
Según la producción, la tercera temporada de ‘MasterChef Celebrity Ecuador’ llegará a la pantalla de los hogares ecuatorianos el próximo 18 de noviembre, lo que mantiene en expectativa a miles de fanáticos.
Trascendió
Se conoció que la tercera temporada de ‘MasterChef Celebrity Ecuador’ comenzará a grabarse desde este lunes 06 de octubre del 2025.