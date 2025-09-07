Érika Vélez ya no es jurado en ‘Yo me llamo’: ¿También quedó fuera de MasterChef?

Érika Vélez ha sido la “niña mimada” de Teleamazonas durante los últimos años, llegando a ser parte de dos de sus programas más exitosos: “Yo me llamo, Ecuador” y “MasterChef Ecuador”. En el primero era jurado y en el segundo la presentadora, siendo muy querida y halagada por el público. Sin embargo, la manabita estaría fuera de ambos espacios televisivos tras protagonizar un incidente en la final de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

Lo que ya se confirmó es que la exreina de belleza dejó de ser parte del elenco de ‘Yo me llamo’, tras su paso en las temporadas de 2023 y 2024.

En la edición de este año, es reemplazada por el actor ecuatoriano Ricardo Velasteguí. Mientras que el lugar del cantante argentino Axel lo ocupa el colombiano Lucas Arnau. El único miembro del jurado que sobrevive en esta temporada es la artista ecuatoriana Pamela Cortés.

¿Qué pasó con Érika Vélez en MasterChef?

Desde hace varias semanas, diversos medios de farándula especulan sobre la salida de Érika Vélez de la conducción de MasterChef Ecuador. Esto, tras conducir las primeras cuatro temporadas grabadas con ciudadanos comunes y las últimas dos en su versión con celebridades nacionales.

Famosas como Michela Pincay, Doménica Saporiti y la también manabita Virginia Limongi han sonado como sus posibles reemplazos.

Pese a ello, ninguna de las presentadoras involucradas se han pronunciado al respecto. Tampoco lo ha hecho el canal, pese a que la tercera temporada del reality de cocina confamosos ya estaría confirmada.

Vivió un mal momento en la final

Todos estos rumores serían el resultado del comportamiento de Érika en la final de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, donde la actriz Shany Nadan se coronó como ganadora.

Dicha final fue grabada en Cartagena, Colombia, pero se transmitió en un evento social donde la mantense también estaba a cargo de la conducción. Precisamente en dicho espacio, Érika habría bebido alcohol de más, hablando de manera exaltada en el micrófono, con malas palabras, y cayéndose tras la premiación de Nadan.

El episodio le valió decenas de críticas y burlas a la actriz y presentadora, quien luego negó que haya estado alcoholizada. “Simplemente me caí. Soy la campeona mundial de las caídas. Fui a divertirme como siempre, no pensé que iban a ponerme a trabajar (risas). Me pusieron a correr, todo al mismo tiempo. Justo me caí cuando estaba mencionando a una marca. Todo fue un caos, la alfombra estaba un poco levantada y llevaba unos zapatos de tres metros de alto. Si creen que me caí por borracha o por torpe, no importa”, dijo en ese momento.

Luego, en un comunicado pidió disculpas. “Reconozco que tuve errores como presentadora del evento y lo asumo con mucha responsabilidad”, dijo.

¿Dónde está Érika Vélez?

Hace unos días, Érika Vélez estuvo en China, como parte de un evento publicitario del vehículo Jetour G700. La acompañaron Virginia Limongi y el actor Víctor Arauz. Ahora está de vuelta en Ecuador, sin dar detalles de sus nuevos proyectos profesionales.

Érika Vélez es una de las famosas ecuatorianas más queridas del país, por lo que su futuro profesional ha despertado expectativa en entre sus seguidores. (13).