Enredos: el musical que revive la época dorada de la música romántica ecuatoriana

El Teatro San Gabriel de Quito será el escenario de Enredos, un musical que rinde homenaje a la música romántica ecuatoriana de los años 90. Con funciones el 11, 12 y 13 de septiembre, la obra regresa para conquistar al público. Lo hace con una historia de amor, dudas y reencuentros, acompañada por canciones que marcaron a toda una generación.

La historia gira en torno a Paúl, un hombre que, a pocas semanas de su boda, se da cuenta de que ninguna de sus exnovias está en la lista de invitados. En busca de cerrar ciclos y motivado por su mejor amiga, decide emprender un recorrido por el Ecuador. Su propósito es sincerarse con quienes en el pasado le juraron amor eterno.

Este viaje emocional se acompaña de una banda sonora inconfundible: los grandes éxitos de Clip, AU-D, Tranzas, Cruks en Karnak, Contravía, Tercer Mundo. También participan otros artistas que definieron la escena musical ecuatoriana en la década de los 90.

Elenco y producción de Enredos

La obra está protagonizada por Samantha Gray, Dayana Sengés, Hugo Alejandro, Belén Idrobo, Ariadna Macías, Emilio Reyes y Cristian Alcívar. Cada uno de ellos da vida a personajes que reflejan las emociones, enredos y desencuentros propios de las relaciones humanas.

Hugo Alejandro, quien interpreta a Paúl, expresó su entusiasmo por retomar el papel: “Es la oportunidad de volver a una época hermosa en el Ecuador. Darle vida a Paúl me llena de ilusión y no veo la hora de que lo conozcan. Después de 7 años, vuelvo a darle vida a este personaje del que he aprendido tanto”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Enredos El Musical (@enredoselmusical)

Un viaje musical en vivo y digital en el teatro

La esencia de Enredos no solo estará presente en el escenario, sino también en las plataformas digitales. La banda sonora de la obra ya está disponible en Spotify, permitiendo que los espectadores revivan las canciones antes y después de la función.

Este elemento conecta la experiencia teatral con el universo digital. Logra que la música, los recuerdos y la trama se extiendan más allá del teatro y acompañen al público en su día a día.

El Teatro San Gabriel de Quito será el escenario de Enredos, un musical que rinde homenaje a la música romántica ecuatoriana de los años 90. Con funciones el 11, 12 y 13 de septiembre, la obra regresa para conquistar al público. Presentan una historia de amor, dudas y reencuentros, acompañada por canciones que marcaron a toda una generación.

Fechas, lugar y entradas

Enredos se presentará el jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el Teatro San Gabriel, ubicado en la avenida América y Mariana de Jesús, en Quito. El regreso de esta producción marca una nueva etapa después de siete temporadas en diversos escenarios del país.

Las entradas están disponibles en el portal web del Teatro San Gabriel y en las boleterías del teatro. Los precios varían según la localidad: desde $15 a $30.