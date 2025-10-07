Emily Blunt reflexiona sobre la presión de la imagen en Hollywood: “No seré inmune a los cambios”

Emily Blunt, de 42 años, conversó con The Telegraph sobre la presión constante que enfrentan los actores en Hollywood para mantener una imagen determinada. “No soy tan ingenua como para pensar que seré inmune a los cambios; no creo que nadie lo sea”, afirmó la actriz. Reconoció que la edad y la evolución de la industria influyen directamente en las oportunidades y expectativas sobre su cuerpo y apariencia.

La británica destacó que, aunque nunca ha sentido una reducción significativa en sus oportunidades laborales, sí es consciente de que la mirada crítica sobre la imagen física sigue siendo un factor constante. “Es imposible escapar del escrutinio”. La gente siempre va a mirar cómo te ves y cómo cumples con sus expectativas”, señaló.

Blunt atribuye su física a la disciplina

Para Blunt, mantener la forma física no responde a presiones externas, sino a disciplina personal y respeto por los personajes que interpreta. La actriz ha seguido una rigurosa rutina de yoga, pilates y ejercicios de alta intensidad desde sus 40 años, combinando fuerza, flexibilidad y resistencia.

“Para mí era importante que Emily siempre pareciera hambrienta”, comentó sobre su personaje en la próxima secuela de El diablo viste a la moda. Explicó que su apariencia responde a entrenamiento y constancia, no a intervenciones estéticas.

Imagen, edad y roles profesionales

La actriz británica reflexionó sobre cómo la industria cambia con la edad de los intérpretes y la importancia de elegir roles que desafíen los estereotipos. Desde películas de acción como Looper y Sicario hasta dramas biográficos como The Smashing Machine, Blunt ha priorizado personajes que exigen preparación física y emocional.

“Quiero seguir interpretando mujeres que desafían los moldes, sin importar que la industria tenga otra idea sobre cómo deberían lucir o comportarse”, expresó. Su enfoque está en la autenticidad y en la exigencia que requiere cada papel, más que en cumplir con estándares externos de belleza.

La familia y el entorno como soporte de Emily

Blunt atribuye parte de su enfoque profesional y personal a su familia. Su madre, profesora de inglés, y su hermana Felicity, agente literaria de Stanley Tucci, le han enseñado a valorar la autenticidad. También destaca la selección de proyectos que aporten a su desarrollo artístico. Además, mantiene un equilibrio con su vida familiar junto a John Krasinski y sus dos hijas. Esto le permite enfrentar la presión mediática con mayor estabilidad emocional.

Emily Blunt demuestra que la disciplina, la autenticidad y la preparación física son esenciales para resistir la presión de la imagen en Hollywood. Su reflexión subraya que la edad no es un límite. Es un factor más a considerar en la construcción de una carrera consciente y comprometida con la calidad de sus personajes.