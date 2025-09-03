Dwayne Johnson, ‘La Roca’, sorprende tras perder más de 20 kilos de peso

Los seguidores de Dwayne Johnson, conocido como ‘La Roca’, quedaron sorprendidos e incluso preocupados con su reciente aparición en el festival de Cine de Venecia.

La razón: el actor de 53 años, famoso por su voluminoso físico que cautivó en filmes como ‘Rápido y Furioso’, ahora luce considerablemente más delgado.

La transformación ha generado especulaciones, aunque todo apunta a que se trata de una decisión profesional vinculada a su nuevo proyecto cinematográfico.

¿Cuánto peso perdió ‘La Roca’?

De acuerdo con medios internacionales, Johnson habría perdido alrededor de 27 kilos, un cambio radical si se compara con la imagen que mostró en cintas como ‘Black Adam’ o ‘Jumanji’.

La explicación más aceptada es que este cambio responde a su preparación para la película “The Smashing Machine”, dirigida por Benny Safdie. En esta producción, Johnson interpreta a Mark Kerr, un famoso luchador de artes marciales mixtas.

Durante una rueda de prensa en el Festival de Venecia, el actor confesó: “Yo tenía una voz, un deseo ardiente, de ver qué más podía hacer, porque algunas veces no sabes de lo que eres capaz de hacer cuando estás encasillado“.

Se transformó por completo

El film se estrenará en octubre y fue producido por A24. Este exigió a ‘La Roca’ un cambio físico significativo para interpretar al luchador de artes mixtas.

Según informó el Daily Mail, Johnson recurrió a prótesis, una peluca y la pérdida de peso para asemejarse al ex campeón de la UFC, lo que generó especulaciones en redes sociales sobre el posible uso de medicamentos como Ozempic o Mounjaro, populares entre celebridades.

Sin embargo, el entrenador personal Kunal Makwana, explicó al tabloide que su cambio no sería resultado de medicamentos. “Perder unos 27 kilos, sobre todo en una persona tan musculosa como Johnson, requiere un enfoque sumamente disciplinado. La dieta tiene que ser estricta y bien estructurada, buscando un fuerte déficit calórico mientras se mantiene un alto consumo de proteínas para preservar la masa muscular”, precisó.

Según Makwana, para alcanzar ese nivel de definición el entrenamiento estuvo acompañado de varias sesiones diarias, equiparables a la rutina de un atleta profesional.

La nueva película de ‘La Roca’

‘The Smashing Machine’ es una película biográfica de drama deportivo, dirigida, escrita y editada por Benny Safdie.

Producida por A24, el filme cuenta con Dwayne Johnson en el rol protagónico como Mark Kerr, el icónico luchador de artes marciales mixtas (MMA) y campeón de UFC conocido como ‘The Smashing Machine’ por su estilo agresivo de ‘ground and pound’. Emily Blunt interpreta a Dawn Staples, la entonces pareja de Kerr, mientras que el reparto incluye a exluchadores reales como Ryan Bader, Bas Rutten y Oleksandr Usyk en roles secundarios.

La historia se centra en la vida de Mark Kerr a finales de los 90 y principios de los 2000. Detalla sus victorias invictas en promociones como PRIDE FC, destacando combates brutales que lo consolidaron como pionero del deporte en su era sin reglas estrictas. Sin embargo, la narrativa profundiza en las luchas personales de Kerr más allá del octágono. Tras lesiones crónicas derivadas de su estilo físico, Kerr desarrolló una adicción a opioides para manejar el dolor. Esto derivó en problemas emocionales y tensiones en su relación con Dawn.

La película muestra cómo la fama y las presiones del deporte lo llevaron a una crisis. Esta incluyó su primera derrota en 1997, que lo confrontó con demonios internos como la ira reprimida y la dependencia.