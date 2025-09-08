Debby Ryan, exestrella Disney, anuncia que está esperando su primer bebé

La actriz y cantante estadounidense Debby Ryan, conocida por su rol en series de Disney como “Jessie”, anunció que está esperando su primer bebé junto a su esposo, el baterista Josh Dun de Twenty One Pilots.

La revelación, hecha a través de una publicación en Instagram, llega tras más de cinco años de su matrimonio.

Debby Ryan y su anuncio de maternidad

Debby Ryan y Josh Dun publicaron un carrusel de fotos en Instagram, que incluye una ecografía del bebé y una caricatura personalizada de ambos.

Además, otra gráfica muestra a la famosa, de 32 años, con un vientre pronunciado de embarazo, mientras que Dun, de 37, la abraza.

La publicación, titulada “Dun&Dun +one”, no especifica el sexo del bebé ni una fecha estimada de nacimiento, manteniendo algunos detalles en privado.

Reacciones por el feliz anuncio

La publicación de los futuros padres recibió comentarios de apoyo de colegas y fans, incluyendo a actores de “Jessie” como Kevin Chamberlin y Karan Brar. Incluso, algunos seguidores se atrevieron a especular sobre el sexo del bebé y su nombre.

Este tipo de anuncios de celebridades en redes sociales se ha vuelto común, reflejando una tendencia entre figuras del entretenimiento para compartir momentos personales con su audiencia.

El amor de Debby Ryan y Josh Dun

Debby y Josh se casaron el 31 de diciembre de 2019 en una ceremonia íntima, según reportes de la época. Sin embargo, llevan más de una década junta, habiendo comenzado su relación en 2013.

En redes sociales, ambos comparten fotos de su vida en familia, así como mensajes de amor.

Según se ha informado, la pareja residen en el área de Columbus, donde la banda de Josh tiene una base sólida de seguidores.

Su legado como Chica Disney

Debby Ryan, nacida el 13 de mayo de 1993 en Huntsville, Alabama, comenzó su carrera actoral con Disney Channel. Debutó en 2008 en “The Suite Life on Deck” como Bailey Pickett, ganando popularidad entre el público juvenil. En 2010, protagonizó la película “16 Wishes”, consolidándose como estrella adolescente.

Su mayor éxito llegó con “Jessie” (2011-2015), interpretando a una niñera en Nueva York, con 4 temporadas y 98 episodios. También destacó en “Radio Rebel” (2012).

Tras Disney, exploró cine independiente con “Horse Girl” (2020) y formó la banda The Never Ending, mostrando su versatilidad artística hasta 2025.

Próximos proyectos y relevancia

Debby Ryan está lista para aparecer en la película “Famous” junto a Zach Efron. Por su parte, Twenty One Pilots lanzará su nuevo álbum “Breach” este viernes, 12 de septiembre de 2025, y comenzará una gira en Cincinnati el 18 de septiembre.

El anuncio del embarazo añade un nuevo capítulo a sus carreras mientras equilibran vida personal y profesional.