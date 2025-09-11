Daniel Reinoso estaría fuera de Ecuavisa: ¿Qué sucedió?

El influencer y comunicador Daniel Reinoso está en el ‘ojo del huracán’, tras su presunta salida de Ecuavisa.

Según reportan medios digitales de farándula, el joven ecuatoriano habría tenido una fuerte discusión con una compañera de trabajo, lo que le habría costado su puesto en el ‘canal del cerro’.

Reinoso era parte del programa deportivo Piso 17 desde su estreno, en febrero pasado, pero al momento estaría fuera.

¿Qué pasó con Daniel Reinoso?

El reportero de farándula Dieter Hoffmann indicó que Daniel Reinoso habría protagonizado un altercado con su compañera Josselyn Centeno, quien también es parte de Piso 17.

Además, aseguró que en la discusión hubo gritos, lo que desencadenó el supuesto despido del influencer. Sin embargo, al abordar a Reinoso para entrevistarlo, este evadió las cámaras y prefirió no dar declaraciones.

Piso 17 se emite de lunes a viernes a las 23:00 y domingos a las 22:00, enfocándose en análisis deportivo, entretenimiento y curiosidades. Reinoso, con trayectoria en comedia y redes sociales, aporta un enfoque juvenil al programa. Al momento de la consulta, el canal no ha emitido un comunicado oficial sobre la supuesta salida del influencer.

Antecedentes del programa y el rol del influencer

Ecuavisa lanzó Piso 17 en febrero de 2025 para competir en el segmento deportivo nocturno. El programa ha cubierto eventos como la LigaPro Ecuabet, Eliminatorias Sudamericcanas, el Clásico del Astillero y más.

Reinoso, con presencia en Instagram bajo el usuario @dnra00, había sido invitado en segmentos como Ping Pong de Ecuavisa, destacando su popularidad en redes.

La presunta salida genera especulaciones en la farándula ecuatoriana, donde conflictos internos en producciones televisivas son frecuentes.

Daniel Reinoso y el mundo digital

Daniel Reinoso tiene una carrera televisiva en ascenso, destacando en diversas coberturas de eventos futbolísticos. Además de su pasado rol en Ecuavisa, también ha sido presentador de Zapping TV y es parte del pódcast Sorbito de Opinión, de Suerte TV, junto a Viviana Salame, Luciana Luschmer y Athony Swagg.

Su simpatía e irreverencia lo ha llevado a consolidad una gran comunidad digital, con 165 mil seguidores en la red Instagram. Mientras que en TikTok supera los 330 mil.

Al momento, el joven creador de contenido no se ha pronunciado sobre su supuesta salida de Ecuavisa. No ha confirmado, ni desmentido.