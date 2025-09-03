COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Espectáculos
Farándula

“Cuando más triste me siento, más pedaleo”: Pamela Sambrano encuentra en el indoor cycling un aliado para el cuerpo y la mente

La actriz y comunicadora Pamela Sambrano encontró en el indoor cycling una herramienta para equilibrar su salud mental y física.
Kerlley Ponce

Redacción ED.

La actriz y comunicadora ecuatoriana Pamela Sambrano ha sumado una nueva faceta a su vida: la de entrenadora de indoor cycling (ciclismo interior), disciplina que no solo la mantiene activa físicamente, sino que también la ha ayudado a enfrentar momentos personales difíciles y a convivir con un diagnóstico de bipolaridad tipo 2.

Pamela descubrió el indoor cycling casi por casualidad durante un viaje a Miami, en medio de una etapa personal complicada. Al entrar a una clase de bicicleta estática sintió una mezcla de fuerza y liberación que, según recuerda, le cambió la vida. De regreso en Ecuador buscó profundizar en esta disciplina y terminó certificándose en México, país donde la práctica tiene más de 17 años de trayectoria.

Ser coach (entrenadora) con propósito

Actualmente, Sambrano imparte clases en Giro, en La Vista San Eduardo (Ceibos), donde enseña indoor cycling soul, una modalidad que combina ejercicio, música y mensajes motivacionales. “No es pedalear por pedalear. Aquí trabajamos el cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando más triste me siento, más pedaleo, porque es cuando más noto los beneficios”, confiesa.

Aunque esta nueva faceta le apasiona, Pamela aclara que no piensa abandonar la actuación. En el último año ha escogido menos proyectos teatrales, pero sigue activa en las tablas. “La actuación es mi pasión, no la dejaré. El deporte me da equilibrio y energía para mantenerme en escena”, asegura.

Pamela vio en el deporte una medicina

Sambrano ha sido parte de selecciones deportivas desde su adolescencia y a lo largo de su vida practicó diversas disciplinas. Pero el indoor cycling llegó en un momento crucial: en 2021 fue diagnosticada con bipolaridad tipo 2 y enfrentó un episodio depresivo el año pasado. Hoy reconoce que el ejercicio es un aliado fundamental. “Más que nadie, sé que cuidar mi salud mental depende de mí. El deporte me ayuda a reconocer mis emociones y darles salida sana”.

Una comunidad que crece

En sus clases ya han participado figuras como Michela Pincay, Renata Salem, El Chino Moreira y Alejandra Paredes. Para entrenar con ella basta con reservar a través de la página de Instagram de Giro o mediante la aplicación Giro EC.

Pamela afirma que la bicicleta se convirtió en un escenario más para comunicarse: “Cuando como coach lanzo un mensaje desde el corazón, siento que conecto con las personas. Y eso me llena tanto como actuar”.

