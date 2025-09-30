COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Farándula

Cristina de ‘Los Chicaneros’ sorprende con su transformación física tras superar la primera fase de tratamiento contra el cáncer

Cristina de Los Chicaneros impacta en redes sociales al mostrar un cambio físico notable, luego de anunciar que superó la primera fase de tratamiento contra el cáncer de seno.
Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL...

[email protected]

La cantante Cristina Bravo de Los Chicaneros ha sorprendido a sus seguidores con una nueva imagen en redes sociales. La influencer, diagnosticada meses atrás con cáncer de seno, confirmó recientemente que ha superado con éxito la primera fase de su tratamiento. Su transformación física, acompañada de mensajes de gratitud hacia sus admiradores, ha generado una gran respuesta en plataformas digitales.

El papá de la familia influencer “Los Chicaneros”, Nelson Botero, compartió en las redes sociales una fotografía donde se aprecia un cambio físico notable en su esposa, marcado por la pérdida de peso y una apariencia más juvenil. La publicación, que muestra cómo ambos, supuestamente, han bajado de tallas, acumuló rápidamente miles de reacciones y comentarios.

Superación en medio de un proceso complejo

“Este año nos prometimos que íbamos a bajar de peso juntos y no por la apariencia sino por salud. Poco a poco vamos lográndolo”, era el texto que acompañó las imágenes. Sin embargo, el conocido como papá de Los Chicaneros, no ha tenido un cambio significativo en cuanto a su peso.

El impacto visual de la transformación de Cristina no pasó desapercibido, pues muchos seguidores destacaron la fortaleza con la que enfrenta su diagnóstico.

La influencer de origen colombiano enfrentó el duro diagnóstico, pero, dijo que gracias a los cuidados de su familia y sus seguidores ha logrado salir adelante a pesar de este duro proceso.

Seguidores de Los Chicaneros envían sus mensajes

El cambio físico de Cristina de Los Chicaneros ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde sus admiradores destacan su fuerza y actitud positiva frente a la adversidad. Muchos comentarios resaltan que la creadora de contenido luce más joven y vital, lo que ha sido interpretado como un símbolo de resiliencia.

Cristina, fiel a su estilo cercano con el público, ha reiterado que continuará compartiendo su evolución como parte de su compromiso con quienes atraviesan situaciones parecidas.

¿Alejada de su hija?

Por otro lado, en medio de todo este proceso de salud, la familia enfrenta cuestionamientos sobre el quiebre de la relación entre sí. Y es que se rumora que entre la hija de la familia, Antonia, y el resto del clan hay un distanciamiento marcador por rivalidades con el esposo de esta, Chavi.

De hecho, cuando Antonia estuvo embarazada pocas veces compartía material junto a su familia de sangre, mas bien se mostraba junto a sus familia política. No obstante, tras el nacimiento del bebé, al parecer, tuvieron un acercamiento, pero posteriormente se mantuvo la distancia. Por el momento, ambas partes se han limitado a decir que todo marcha bien, pero esta versión no es del todo convincente para sus millones seguidores.

