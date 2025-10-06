¿Contrato para presentarse en España?: Denuncian al cantante ecuatoriano Jombriel por presunta estafa

El cantante ecuatoriano Jombriel está en el ‘ojo del huracán’ una vez más. En esta ocasión, el intérprete de ‘Parte & Choke’ es acusado de estafa, tras no cumplir con un contrato que incluía varias presentaciones en España.

La noticia llega en medio de un gran momento para el artista, quien acaba de lanzar su primer álbum, ‘De la Suerte’.

¿De qué se acusa a Jombriel?

Según el portal digital Fuull Farándula, el esmeraldeño habría recibido 39 mil dólares como pago por varios shows en España, además de ayuda para tramitar la visa Schengen, entre otros gastos adicionales como alquiler del lugar, permisos, viáticos aéreos. “El cantante solicitó pasajes aéreos en primera clase para él y su mamá y cuando ya tenía que irse, no viajó, y se excusó que no podía viajar”, aseguró el empresario presuntamente afectado.

Añadió que, luego del incumplimiento de contrato, su equipo y el del cantante llegaron a un acuerdo de pago por la suma de $45 mil. Sin embargo, este no se habría cumplido. “El equipo de Jombriel había dicho en la mediación que le den un plazo de seis meses los $45 mil dólares, aunque nosotros siempre le pagamos directo y no plazos, entre la negociación se le pidió $10 mil que puedan reconocer y hasta la fecha de hoy no reconocen nada y por último dicen ‘métanos una denuncia’”, dijo el denunciante.

Cabe destacar que en el portal de la Fiscalía General del Estado consta una denuncia contra Jonathan Gabriel C., nombre de pila de Jombriel, interpuesta por José Roberto M., quien se señala como víctima. Esta fue oficializada el pasado 24 de septiembre en Quito.

Acaba de lanzar un nuevo disco

Hasta el cierre de esta nota informativa, Jombriel no se había pronunciado sobre la acusación.

El artista actualmente está centrado en la promoción de su primer disco, denominado ‘De la Suerte’ y que se lanzó el pasado 26 de septiembre.

El álbum incluye temas como FVRE, Pantene, Chiquitita, Vitamina, La granja de Jombriel, Porcelana, 50/50, Venus, Parte y Choke, Perreo Fino, Batallón, Dansex y 2×1. Además, Jombriel suma colaboraciones con artistas reconocidos del género urbano como: Mandy, Malilla, Alex Ponce, Ryan Castro y más.

El álbum también incluye un intro narrativo, donde Jombriel comparte, de forma lírica, la historia detrás de De la Suerte y el detalle de cada canción, ofreciendo a sus seguidores una experiencia más íntima y personal. “Ahí entre mar, tambor, iglesia y calle, entendió que lo suyo no solo era vivir, sino tranformarnlo vivido, en músico […]en su música hay verdad, aunque duela, hay vitamina para el alma que ya no puede más” reza la intro.

Jombriel estará en Portoviejo

En medio de la polémica, el artista urbano Jombriel se alista para llegar a Portoviejo, donde será parte del tradicional ‘Avenidazo’. Él, junto a otros artistas, cantará en la tarima principal del evento a desarrollarse el viernes 17 de octubre a lo largo de la avenida Manabí.

Se trata de uno de los eventos festivos más grandes de la capital manabita, que cada año reúne a miles de personas de diferentes cantones.

El ‘Avenidazo’ es organizado por el Club La Esquina de Pérez y el Municipio de Portoviejo. (13).