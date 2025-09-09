Conny Garcés vuelve a Ecuavisa como actriz en la telenovela “El Cholito”

La exchica reallity Conny Garcés confirmó su retorno a las pantallas, esta vez como parte del elenco de la telenovela “El Cholito”, que se transmite por Ecuavisa. El anuncio lo hizo a través de redes sociales, donde compartió imágenes junto al equipo de producción y el momento de la firma de su contrato.

Un regreso esperado, pero en un nuevo rol

Garcés asumirá por primera vez un papel actoral en una telenovela nacional. La producción marca un cambio importante en su trayectoria profesional, hasta ahora centrada en el ámbito del entretenimiento y la conducción televisiva.

En su mensaje público, la comunicadora agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido durante su pausa televisiva. “Después de tanto orar, Dios volvió a escuchar”, escribió en su cuenta oficial. Además, mencionó que este nuevo reto implica salir de su zona de confort y asumir riesgos en un terreno que, aunque nuevo para ella, le genera gran ilusión.

Del set de programas a la actuación

Conny Garcés ganó popularidad a través de su participación en el programa de farándula Los Hackers, así como en el reality show Desafío a la fama, ambas producciones de Ecuavisa. Su presencia frente a las cámaras la posicionó como un rostro conocido para el público joven ecuatoriano.

En esta nueva etapa profesional, Garcés no solo cambia de formato, sino que se incorpora a una producción dramática con un elenco mixto de actores consagrados y talentos emergentes. Según compartió, el camino hacia este proyecto fue largo, con castings, grabaciones piloto y momentos de incertidumbre que finalmente concluyeron con la firma del contrato.

“El Cholito”: nueva temporada y elenco renovado

“El Cholito” es una telenovela ecuatoriana que goza de amplio reconocimiento entre la audiencia local por su estilo popular y humor. La nueva entrega de la serie buscará refrescar su propuesta con la incorporación de nuevos personajes y actores que conecten con distintas generaciones.

Conny Garcés se suma así a un proyecto que mezcla experiencia y renovación. Según comentó en su publicación, la producción cuenta con “directores, guionistas y actores de gran trayectoria, así como talentos nuevos como yo que deseábamos esta gran oportunidad”.

Una oportunidad para crecer

La comunicadora también reveló que su participación en la telenovela comenzó hace más de un año con la grabación de un piloto. Posteriormente, fue llamada a realizar nuevos castings y, aunque en algún momento creyó que no sería parte del proyecto, finalmente fue seleccionada.

“Por muchas cosas creí que no sería para mí, pero la vida y sus formas de decirme ‘tú puedes’… ya firmamos contrato”, expresó. El mensaje fue acompañado por fotografías junto al elenco y equipo técnico, lo que confirmó su integración oficial al proyecto.