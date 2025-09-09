COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Televisión

Conny Garcés vuelve a Ecuavisa como actriz en la telenovela “El Cholito”

Tras varios meses alejada de la televisión, Conny Garcés anunció su regreso a Ecuavisa, ahora como actriz en la telenovela ecuatoriana El Cholito.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La presentadora Conny Garcés cambia de rol y actuará en “El Cholito”, producción de Ecuavisa
La presentadora Conny Garcés cambia de rol y actuará en “El Cholito”, producción de Ecuavisa
La presentadora Conny Garcés cambia de rol y actuará en “El Cholito”, producción de Ecuavisa
La presentadora Conny Garcés cambia de rol y actuará en “El Cholito”, producción de Ecuavisa

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

La exchica reallity Conny Garcés confirmó su retorno a las pantallas, esta vez como parte del elenco de la telenovela “El Cholito”, que se transmite por Ecuavisa. El anuncio lo hizo a través de redes sociales, donde compartió imágenes junto al equipo de producción y el momento de la firma de su contrato.

Un regreso esperado, pero en un nuevo rol

Garcés asumirá por primera vez un papel actoral en una telenovela nacional. La producción marca un cambio importante en su trayectoria profesional, hasta ahora centrada en el ámbito del entretenimiento y la conducción televisiva.

En su mensaje público, la comunicadora agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido durante su pausa televisiva. “Después de tanto orar, Dios volvió a escuchar”, escribió en su cuenta oficial. Además, mencionó que este nuevo reto implica salir de su zona de confort y asumir riesgos en un terreno que, aunque nuevo para ella, le genera gran ilusión.

Del set de programas a la actuación

Conny Garcés ganó popularidad a través de su participación en el programa de farándula Los Hackers, así como en el reality show Desafío a la fama, ambas producciones de Ecuavisa. Su presencia frente a las cámaras la posicionó como un rostro conocido para el público joven ecuatoriano.

En esta nueva etapa profesional, Garcés no solo cambia de formato, sino que se incorpora a una producción dramática con un elenco mixto de actores consagrados y talentos emergentes. Según compartió, el camino hacia este proyecto fue largo, con castings, grabaciones piloto y momentos de incertidumbre que finalmente concluyeron con la firma del contrato.

“El Cholito”: nueva temporada y elenco renovado

“El Cholito” es una telenovela ecuatoriana que goza de amplio reconocimiento entre la audiencia local por su estilo popular y humor. La nueva entrega de la serie buscará refrescar su propuesta con la incorporación de nuevos personajes y actores que conecten con distintas generaciones.

Conny Garcés se suma así a un proyecto que mezcla experiencia y renovación. Según comentó en su publicación, la producción cuenta con “directores, guionistas y actores de gran trayectoria, así como talentos nuevos como yo que deseábamos esta gran oportunidad”.

Una oportunidad para crecer

La comunicadora también reveló que su participación en la telenovela comenzó hace más de un año con la grabación de un piloto. Posteriormente, fue llamada a realizar nuevos castings y, aunque en algún momento creyó que no sería parte del proyecto, finalmente fue seleccionada.

“Por muchas cosas creí que no sería para mí, pero la vida y sus formas de decirme ‘tú puedes’… ya firmamos contrato”, expresó. El mensaje fue acompañado por fotografías junto al elenco y equipo técnico, lo que confirmó su integración oficial al proyecto.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estrés crónico, el enemigo invisible de tu salud. Así lo puedes identificar y combatir

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estrés crónico, el enemigo invisible de tu salud. Así lo puedes identificar y combatir

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estrés crónico, el enemigo invisible de tu salud. Así lo puedes identificar y combatir

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO