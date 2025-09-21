‘Chuzalongo’ podría sorprender en los Oscar 2026.

La película ecuatoriana ‘Chuzalongo’ logró un importante reconocimiento. Fue escogida por la Academia de Cine del Ecuador para representar al país en la preselección a Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2026. El anuncio ha generado gran expectativa en la industria cinematográfica nacional. Además, abre un nuevo capítulo en la presencia del país en certámenes de talla mundial.

“Chuzalongo, dirigida por Diego Ortuño y producida por Grace Serrano Carmona, ha sido seleccionada para la preselección de la 98ª edición de los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Desde la Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador (ACAE) celebramos con orgullo esta nominación. Esta demuestra que el cine ecuatoriano no solo se expresa en la ficción o el documental. Sino que también es capaz de explorar con fuerza y calidad géneros universales como la fantasía”, expresaron en un comunicado.

‘Chuzalongo’, un hito para el cine ecuatoriano

La cinta de terror ecuatoriana mezcla elementos culturales y de identidad nacional con géneros universales. La historia cuenta la vida de un niño misterioso cuya sangre tiene el poder de hacer florecer cultivos, aunque su existencia implica sacrificios oscuros.

La trama se ambienta en un pueblo andino del siglo XIX. Todo en plena revolución liberal liderada por Eloy Alfaro. También rescata la antigua leyenda del Chuzalongo, un duende que atemorizaba a mujeres de cabello largo. Con esta propuesta, la película combina mitología local con narrativa de suspenso.

Reacciones del director Diego Ortuño

El director Diego Ortuño compartió su emoción en declaraciones a Ecuavisa: “La etapa en la que la película se encuentra en este momento, al representar a Ecuador en los premios Óscar, es una etapa que yo no conocía. Hemos empezado a recibir mensajes de medios internacionales que han realizado notas y reportajes sobre la película“.

Las palabras de Ortuño reflejan la magnitud de este paso para el cine ecuatoriano. Poco a poco suma producciones de mayor alcance internacional. La elección de ‘Chuzalongo’ representa un nuevo precedente. Esto sucede tras la participación de filmes como ‘Al otro lado de la niebla’, dirigida por Sebastián Cordero en 2024.

Antecedentes del cine ecuatoriano en los Oscar

Sebastián Cordero, considerado el cineasta ecuatoriano con mayor trayectoria internacional, ya compitió con títulos como ‘Crónicas’ (2004) y ‘Sin muertos no hay carnaval’ (2016), ambos preseleccionados. Sin embargo, Ecuador aún no ha alcanzado una nominación oficial en la categoría de Mejor Película Internacional.

La inclusión de ‘Chuzalongo’ en este proceso se percibe como un avance significativo para la industria nacional. Reafirma que el país puede producir cine competitivo a nivel global.

Reconocimientos y próximos pasos

Desde su estreno en octubre de 2024, la película ecuatoriana ‘Chuzalongo’ se proyectó en varios países. Recibió premios en el Festival de Cine Macabro en México. Además, fue seleccionada para representar a Ecuador en los Premios Goya y Forqué, consolidando su presencia en distintos escenarios internacionales.

El próximo 16 de diciembre de 2025, la Academia de Hollywood anunciará la lista corta de 15 películas que seguirán en carrera. Posteriormente, el 22 de enero de 2026 se revelarán las nominaciones finales a los Premios Oscar. Allí se definirá si Ecuador consigue entrar en la competencia.