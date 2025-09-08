COMUNIDAD POR USD 1
Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza

Espectáculos
Confesión

Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza

La vida de Chicho Trujillo dio un giro inesperado tras recibir su diagnóstico de cáncer. Conoce su emotivo mensaje de esperanza.
Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza
El ex chico reality reveló que conoció el diagnóstico el 20 de agosto.
Chicho Trujillo revela que padece cáncer y comparte un mensaje de fortaleza
El ex chico reality reveló que conoció el diagnóstico el 20 de agosto.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El presentador y creador de contenido Chicho Trujillo sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con cáncer. Esta noticia, según sus propias palabras, cambió por completo el rumbo de su vida. El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje lleno de sinceridad, fe y esperanza.

El comunicador relató que el pasado 20 de agosto recibió la confirmación de la enfermedad. La noticia, admitió, lo llenó de sentimientos encontrados. Entre ellos estaban el miedo, tristeza y sorpresa. Pero también le dio la fuerza necesaria para enfrentar una nueva etapa marcada por la lucha y el aprendizaje. “Un 20 de agosto me enteré de algo que cambió mi vida por completo: me dijeron que TENGO CÁNCER”, escribió en la publicación que rápidamente se viralizó.

Un relato íntimo sobre su estado de ánimo

Trujillo describió que, antes de hacer pública su situación, intentó procesar la noticia en su entorno más cercano. Explicó que salir a caminar, arreglarse y mirar al espejo fue una manera de darse valor para poder contar lo que estaba atravesando. “Sabía que hoy era el día, el día en el que iba a compartirles una noticia”, confesó. Destacó que necesitaba liberar su mente para dar el paso de comunicarlo.

El presentador aseguró que, pese a la dureza del diagnóstico, se siente fuerte y valiente para dar la batalla. “Esta lucha se la gana con la mente y sobre todo con la fe en Dios”, manifestó.

El inicio de su tratamiento

En su mensaje, Trujillo informó que ya fue sometido a una primera cirugía. Actualmente se encuentra a pocos días de iniciar con el tratamiento médico que deberá seguir. Aunque no detalló qué tipo de cáncer enfrenta, dejó claro su determinación de no rendirse. “No voy a mentir, tengo miedo porque no sé qué es lo que vaya a pasar, pero tengo la certeza de que no me voy a rendir. Estoy con mi familia y juntos saldremos de esta”, señaló.

Este mensaje fue recibido con gran empatía por parte de sus seguidores, quienes lo llenaron de mensajes de apoyo, deseándole fortaleza y pronta recuperación.

Una lección de vida

Más allá de compartir su diagnóstico, el comunicador resaltó que este proceso también representa un aprendizaje personal. “Hoy empieza una batalla, pero también un aprendizaje. Quizás descubra una fortaleza que nunca imaginé tener”, reflexionó, dejando entrever que la experiencia, aunque dolorosa, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento.

La publicación provocó una ola de solidaridad. Colegas, amigos y miles de usuarios se volcaron con mensajes positivos, oraciones y muestras de cariño. Para muchos de sus seguidores, sus palabras significaron un recordatorio de la importancia de la resiliencia. También de mantener la esperanza en medio de la adversidad.

