Belinda revela que deberá someterse a una operación de rodilla por lesión en el menisco

Belinda, reconocida cantante y actriz, reveló en un encuentro con la prensa que necesitará pasar por el quirófano para tratar una lesión reciente en su rodilla. La artista explicó que el procedimiento requerirá al menos un mes de recuperación sin poder apoyar la pierna afectada.

“Sí, es que no he podido descansar. Ya mis fans me van a dejar descansar en Navidad. Porque para operarme la rodilla necesito por lo menos un mes para no pisar. No sé cuándo va a poder ser eso…”, comentó Belinda durante la entrevista con la revista Hola!.

Continuidad en sus compromisos artísticos

A pesar del percance, la cantante ha mantenido una intensa actividad profesional, incluyendo sus presentaciones en el musical Mentiras All Stars. En estas ha recibido ovaciones del público. La lesión no ha detenido su participación en los ensayos ni en los espectáculos en vivo.

El momento de la lesión de Belinda

El incidente ocurrió en septiembre durante los ensayos para uno de sus próximos conciertos, cuando la artista sufrió un percance mientras realizaba movimientos de alta intensidad en su coreografía. Belinda compartió en sus redes sociales una fotografía mostrando el aparato de fisioterapia que utilizaba para tratar la lesión. El mensaje acompañaba la imagen: “Menisco roto”.

Aunque la cantante no ha dado detalles exactos de cómo ocurrió el accidente, se presume que el problema surgió durante los ensayos de una de las coreografías más exigentes del musical Mentiras All Stars Historias del Mentiverso, donde Belinda participa con un papel protagónico.

Próximos pasos en la recuperación

La cantante y actriz deberá coordinar la operación en los próximos meses, buscando un periodo en el que pueda descansar y recuperarse sin comprometer sus compromisos laborales. Los fans esperan que la intervención permita a Belinda retomar su actividad artística con normalidad. Además, desean que lo haga sin riesgos adicionales para su rodilla.

En redes sociales, cientos de fanáticos le han recordado la importancia de priorizar su salud y tomarse el tiempo necesario para recuperarse completamente. “Queremos verte bien, Beli. El escenario te espera cuando estés al 100%”, escribió una de sus seguidoras.