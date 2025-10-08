Belinda revela que deberá someterse a una operación de rodilla por lesión en el menisco - El Diario
COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Farándula

Belinda revela que deberá someterse a una operación de rodilla por lesión en el menisco

Belinda se prepara para una operación en la rodilla y necesita un mes de descanso. Entérate de su situación en la prensa.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Belinda revela que deberá someterse a una operación de rodilla por lesión en el menisco
La artista explicó que el procedimiento requerirá al menos un mes de recuperación.
Belinda revela que deberá someterse a una operación de rodilla por lesión en el menisco
La artista explicó que el procedimiento requerirá al menos un mes de recuperación.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Belinda, reconocida cantante y actriz, reveló en un encuentro con la prensa que necesitará pasar por el quirófano para tratar una lesión reciente en su rodilla. La artista explicó que el procedimiento requerirá al menos un mes de recuperación sin poder apoyar la pierna afectada.

“Sí, es que no he podido descansar. Ya mis fans me van a dejar descansar en Navidad. Porque para operarme la rodilla necesito por lo menos un mes para no pisar. No sé cuándo va a poder ser eso…”, comentó Belinda durante la entrevista con la revista Hola!.

Continuidad en sus compromisos artísticos

A pesar del percance, la cantante ha mantenido una intensa actividad profesional, incluyendo sus presentaciones en el musical Mentiras All Stars. En estas ha recibido ovaciones del público. La lesión no ha detenido su participación en los ensayos ni en los espectáculos en vivo.

El momento de la lesión de Belinda

El incidente ocurrió en septiembre durante los ensayos para uno de sus próximos conciertos, cuando la artista sufrió un percance mientras realizaba movimientos de alta intensidad en su coreografía. Belinda compartió en sus redes sociales una fotografía mostrando el aparato de fisioterapia que utilizaba para tratar la lesión. El mensaje acompañaba la imagen: “Menisco roto”.

Aunque la cantante no ha dado detalles exactos de cómo ocurrió el accidente, se presume que el problema surgió durante los ensayos de una de las coreografías más exigentes del musical Mentiras All Stars Historias del Mentiverso, donde Belinda participa con un papel protagónico.

Próximos pasos en la recuperación

La cantante y actriz deberá coordinar la operación en los próximos meses, buscando un periodo en el que pueda descansar y recuperarse sin comprometer sus compromisos laborales. Los fans esperan que la intervención permita a Belinda retomar su actividad artística con normalidad. Además, desean que lo haga sin riesgos adicionales para su rodilla.

En redes sociales, cientos de fanáticos le han recordado la importancia de priorizar su salud y tomarse el tiempo necesario para recuperarse completamente. “Queremos verte bien, Beli. El escenario te espera cuando estés al 100%”, escribió una de sus seguidoras.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

En un acto de fe celebran el primer aniversario de la Virgen El Rosario en callejón San Carlos

Tragedia en Georgia: un niño de dos años murió tras un ataque de rottweilers mientras su niñera dormía

Belinda revela que deberá someterse a una operación de rodilla por lesión en el menisco

Candidatas a Reina de Manabí 2025 prueban Tunnis de Envasur en visita a Manta

Incautan 37 bloques de marihuana destinadas a cantones costeros durante el feriado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

En un acto de fe celebran el primer aniversario de la Virgen El Rosario en callejón San Carlos

Tragedia en Georgia: un niño de dos años murió tras un ataque de rottweilers mientras su niñera dormía

Belinda revela que deberá someterse a una operación de rodilla por lesión en el menisco

Candidatas a Reina de Manabí 2025 prueban Tunnis de Envasur en visita a Manta

Incautan 37 bloques de marihuana destinadas a cantones costeros durante el feriado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

En un acto de fe celebran el primer aniversario de la Virgen El Rosario en callejón San Carlos

Tragedia en Georgia: un niño de dos años murió tras un ataque de rottweilers mientras su niñera dormía

Candidatas a Reina de Manabí 2025 prueban Tunnis de Envasur en visita a Manta

Incautan 37 bloques de marihuana destinadas a cantones costeros durante el feriado

Gloria Estefan celebra su legado y la fuerza del idioma español con su nuevo disco Raíces

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO