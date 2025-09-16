Barbie lanza muñeca en honor a Ellen Ochoa para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

El Mes de la Herencia Hispana arrancó con un homenaje muy especial para Ellen Ochoa, de 67 años, la primera mujer hispana en viajar al espacio. Mattel lanzó este lunes 15 de septiembre una muñeca Barbie inspirada en su trayectoria, con precios que van desde los $34.97 hasta los $38 dólares en distintas plataformas de venta.

La muñeca, que forma parte de la serie “Inspiring Women”, recrea con detalle el traje espacial naranja que Ochoa usó durante su primera misión en 1993, la STS-56. El atuendo incluye casco, guantes y botas, así como parches con su nombre, el logotipo de la NASA y la insignia de la misión.

“Les ayudé con los parches en el traje: está mi nombre, el logotipo de la NASA y la insignia de mi primera misión”, explicó la ingeniera en una entrevista a USMagazine, destacando su emoción por formar parte de esta colección.

Frases y valores en cada caja

Además del diseño, la muñeca incluye en su empaque frases que reflejan la filosofía de vida y carrera de Ochoa. Una de ellas dice: “La única posibilidad de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible”. Con este mensaje, Mattel espera que niñas y familias encuentren en este juguete un modelo a seguir.

Un lanzamiento con impacto social

El homenaje a Ellen Ochoa no solo busca reconocer su legado, sino también apoyar a nuevas generaciones de latinas interesadas en la ciencia y la tecnología. Mattel anunció que donará $25,000 dólares a @LatinasInSTEM, una organización que fomenta la participación de mujeres hispanas en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

“Cuando los niños ven modelos a seguir que se parecen a ellos, el cielo no es el límite—es solo el comienzo”, se lee en la publicación oficial de Barbie en Instagram.

Dónde comprar la Barbie de Ellen Ochoa

De acuerdo con la página oficial de Mattel, la muñeca ya está disponible en varias tiendas: Walmart, Target ($35.49), Amazon ($37.80) y Mattel Creations ($38.00). Su lanzamiento coincide con el inicio del Mes de la Herencia Hispana, reforzando su carácter conmemorativo y educativo.

Con este gesto, Barbie no solo celebra a una pionera del espacio, sino que envía un mensaje de empoderamiento para que niñas hispanas sueñen con llegar tan lejos como las estrellas.