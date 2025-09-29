Bad Bunny será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026

La NFL confirmó oficialmente que el artista puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium. El anuncio fue realizado este domingo 28 durante la transmisión del partido entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers. Esto marca un hito en la historia del evento deportivo más visto del mundo: es la primera vez que un artista latinoamericano lidera el espectáculo de forma individual.

Un momento histórico para la cultura latina

Con esta presentación, Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se convierte en el primer artista latino en encabezar en solitario el espectáculo del Super Bowl. Es una plataforma global que alcanza a más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.

El cantante expresó su emoción a través de un comunicado:

“Lo que siento es más grande que yo. Es por todos los que vinieron antes, los que avanzaron cada yarda para que yo pudiera llegar hasta aquí y anotar. Esto es por mi gente, por mi cultura y por toda nuestra historia (…) este año nosotros somos el show de medio tiempo del Super Bowl.”

La elección del artista marca un paso significativo hacia la representación cultural y musical en eventos internacionales de alto perfil. Además, reafirma el impacto global de la música urbana en español.

Participación previa y ascenso internacional

Bad Bunny ya había tenido una aparición sorpresa en el Super Bowl LIV de 2020, cuando compartió escenario con Shakira para interpretar “I Like It”, colaboración con Cardi B. Sin embargo, su papel como figura principal en 2026 representa una consolidación de su carrera en el ámbito global.

Desde sus inicios en 2016, el artista ha sido un referente del reguetón, trap latino y pop urbano. Ha acumulado números uno en listas de Billboard y múltiples Premios Grammy y Latin Grammy. Además, ha colaborado con artistas internacionales como Drake, Rosalía, J Balvin y The Weeknd.

Ha encabezado giras internacionales y ha sido reconocido por Spotify como el artista más escuchado a nivel mundial en varios años consecutivos.

El Super Bowl LX: detalles del evento

El Super Bowl LX se disputará el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. Es sede de los San Francisco 49ers. Será la segunda vez que este recinto alberga un Super Bowl, después del Super Bowl 50 en 2016.

El espectáculo de medio tiempo es producido por Roc Nation, empresa liderada por Jay-Z. Colabora con la NFL y Apple Music, patrocinador oficial del evento.

Cada año, esta presentación reúne a millones de espectadores más allá del ámbito deportivo. Se considera uno de los espacios más codiciados para artistas de talla mundial.

Expectativa global y repercusión inmediata

La confirmación de Bad Bunny ha generado una fuerte repercusión en redes sociales. Hay millones de interacciones en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y TikTok. Fans, artistas y medios de comunicación destacan el logro histórico del artista puertorriqueño. Lo califican como un momento “emblemático” para la música en español.

Según analistas de la industria, su presencia en el evento podría representar un aumento significativo en la audiencia latina. Además, consolidaría aún más su influencia como uno de los íconos culturales más relevantes de la década.

Conclusión

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl LX no solo representa un logro individual, sino también un avance cultural para la comunidad latina en escenarios globales. A pocos meses del evento, la expectativa es máxima. Todo apunta a que el espectáculo de medio tiempo de 2026 será uno de los más comentados y vistos de la historia del fútbol americano.