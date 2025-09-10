Alejandro Sanz confirma conciertos en Quito y Guayaquil para febrero de 2026

El cantautor Alejandro Sanz ofrecerá dos conciertos en Ecuador el 19 y 21 de febrero de 2026 en Quito y Guayaquil, como parte de su tour internacional “¿Y ahora qué?”, informó la productora Output.

Conciertos confirmados en Ecuador

La gira de Alejandro Sanz incluye dos paradas en Ecuador. El 19 de febrero se presentará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y el 21 de febrero en el Estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil.

La empresa organizadora precisó que la preventa exclusiva de entradas se realizará el 15 y 16 de septiembre de 2025, desde las 10:00, para clientes de Banco Pichincha y usuarios de la aplicación DeUna.

Quienes adquieran boletos a través de la aplicación recibirán un 20 % de reembolso, beneficio que estará activo durante los días de preventa. La venta general comenzará el 17 de septiembre, también a partir de las 10:00, por medio de TicketShow y sus puntos oficiales.

Precios de las entradas en Quito

Los organizadores publicaron la lista de precios para el concierto en Quito, con siete localidades habilitadas:

General: 30 dólares

VIP: 60

Fan: 80

Palco: 100

Cancha: 130

Output box: 170

Sanz box: 220

La ubicación más económica es General, mientras que el Sanz box representa la localidad de mayor valor. Estas categorías buscan ofrecer distintas experiencias de cercanía con el artista.

Precios de las entradas en Guayaquil

En Guayaquil se confirmaron seis localidades disponibles con valores idénticos a los de Quito, salvo la ausencia de la opción Palco:

General: 30 dólares

VIP: 60

Fan: 80

Cancha: 130

Output box: 170

Sanz box: 220

El Estadio Modelo Alberto Spencer será el escenario de esta presentación, en la que se espera gran afluencia de público por el historial de convocatorias del artista.

Contexto de la gira internacional

El tour “¿Y ahora qué?” de Alejandro Sanz se ha presentado en varios países y continuará durante 2026 con nuevas fechas en América Latina y Europa. Ecuador figura en esta ruta debido a la fuerte base de seguidores que el artista mantiene en el país.

Alejandro Sanz, autor de éxitos como “Corazón Partío” y “Amiga Mía”, cuenta con una trayectoria de más de tres décadas. Sus anteriores conciertos en Quito y Guayaquil registraron asistencia masiva, lo que anticipa alta demanda de boletos para la nueva gira.