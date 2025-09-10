COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Música

Alejandro Sanz confirma conciertos en Quito y Guayaquil para febrero de 2026

El cantante español Alejandro Sanz se presentará en Quito y Guayaquil en febrero de 2026 con su tour “¿Y ahora qué?”, según anunció la empresa organizadora.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Alejandro Sanz confirma conciertos en Quito y Guayaquil para febrero de 2026
La gira de Alejandro Sanz incluye dos paradas en Ecuador.
Alejandro Sanz confirma conciertos en Quito y Guayaquil para febrero de 2026
La gira de Alejandro Sanz incluye dos paradas en Ecuador.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El cantautor Alejandro Sanz ofrecerá dos conciertos en Ecuador el 19 y 21 de febrero de 2026 en Quito y Guayaquil, como parte de su tour internacional “¿Y ahora qué?”, informó la productora Output.

Conciertos confirmados en Ecuador

La gira de Alejandro Sanz incluye dos paradas en Ecuador. El 19 de febrero se presentará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y el 21 de febrero en el Estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil.

La empresa organizadora precisó que la preventa exclusiva de entradas se realizará el 15 y 16 de septiembre de 2025, desde las 10:00, para clientes de Banco Pichincha y usuarios de la aplicación DeUna.

Quienes adquieran boletos a través de la aplicación recibirán un 20 % de reembolso, beneficio que estará activo durante los días de preventa. La venta general comenzará el 17 de septiembre, también a partir de las 10:00, por medio de TicketShow y sus puntos oficiales.

Precios de las entradas en Quito

Los organizadores publicaron la lista de precios para el concierto en Quito, con siete localidades habilitadas:

  • General: 30 dólares

  • VIP: 60

  • Fan: 80

  • Palco: 100

  • Cancha: 130

  • Output box: 170

  • Sanz box: 220

La ubicación más económica es General, mientras que el Sanz box representa la localidad de mayor valor. Estas categorías buscan ofrecer distintas experiencias de cercanía con el artista.

Precios de las entradas en Guayaquil

En Guayaquil se confirmaron seis localidades disponibles con valores idénticos a los de Quito, salvo la ausencia de la opción Palco:

  • General: 30 dólares

  • VIP: 60

  • Fan: 80

  • Cancha: 130

  • Output box: 170

  • Sanz box: 220

El Estadio Modelo Alberto Spencer será el escenario de esta presentación, en la que se espera gran afluencia de público por el historial de convocatorias del artista.

Contexto de la gira internacional

El tour “¿Y ahora qué?” de Alejandro Sanz se ha presentado en varios países y continuará durante 2026 con nuevas fechas en América Latina y Europa. Ecuador figura en esta ruta debido a la fuerte base de seguidores que el artista mantiene en el país.

Alejandro Sanz, autor de éxitos como “Corazón Partío” y “Amiga Mía”, cuenta con una trayectoria de más de tres décadas. Sus anteriores conciertos en Quito y Guayaquil registraron asistencia masiva, lo que anticipa alta demanda de boletos para la nueva gira.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Selena Gomez revela que padece artritis a causa del lupus: “Incluso abrir una botella me dolía”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Selena Gomez revela que padece artritis a causa del lupus: “Incluso abrir una botella me dolía”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Selena Gomez revela que padece artritis a causa del lupus: “Incluso abrir una botella me dolía”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO