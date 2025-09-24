Viviana Veloz deja coordinación de la bancada Revolución Ciudadana; Juan Andrés González asume el cargo

Este 24 de septiembre de 2025, la asambleísta Viviana Veloz Ramírez, de Santo Domingo de los Tsáchilas, anunció su salida como coordinadora de la bancada Revolución Ciudadana (RC), cargo que ejerció desde septiembre de 2023.

El legislador Juan Andrés González, de Loja, fue elegido esta tarde por la bancada para asumir la coordinación por seis meses, tras un debate interno. La razón de la renuncia aún no se ha oficializado.

Experiencia de liderazgo de Viviana Veloz

Durante sus dos años al frente de la bancada, Veloz destacó por impulsar nuevos liderazgos y fortalecer un bloque cohesionado y diverso. En su cuenta X, la legisladora confirmó que continuará como integrante de la Revolución Ciudadana, aunque ya no liderará el grupo parlamentario.

Veloz resaltó que contar con el apoyo del exmandatario Rafael Correa y de sus compañeros fue clave para desempeñar funciones de alto perfil: presidir la Comisión de la Verdad y la Justicia que fiscalizó al expresidente Guillermo Lasso, asumir la primera vicepresidencia del CAL y luego la presidencia de la Asamblea Nacional durante el periodo de transición. Actualmente, ocupa la presidencia de la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

La legisladora enfatizó que cada uno de estos roles representó un hito en su trayectoria y subrayó que los próximos retos serán anunciados próximamente, manteniendo siempre su compromiso con la Revolución Ciudadana.

Transición a Juan Andrés González

El reemplazo de Veloz, el legislador Juan Andrés González, asumirá la coordinación por un periodo definido de seis meses, según informó la bancada en un boletín oficial. La decisión se tomó luego de un debate interno que valoró su experiencia y capacidad de liderazgo dentro del grupo parlamentario.

El boletín de la bancada RC también destacó el trabajo realizado por Veloz, reconociendo su contribución al fortalecimiento de la cohesión interna y la diversidad del bloque. González, de Loja, deberá continuar la estrategia de unidad y representación que caracterizó la gestión de Veloz.

Implicaciones para la bancada

Analistas políticos consideran que este cambio busca reforzar la coordinación interna y consolidar un bloque activo frente a los desafíos legislativos de los próximos meses. La salida de Veloz podría generar un renovado impulso para nuevos proyectos y liderazgos dentro de la RC, aunque mantiene la continuidad del movimiento en el Parlamento.

El contexto nacional y la experiencia acumulada de la legisladora permitirán que la bancada enfrente los retos de manera estructurada y mantenga la representación estratégica del movimiento en el Congreso.