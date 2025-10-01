COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Shutdown en Estados Unidos: servicios de visa continúan en Embajada de Ecuador pese a restricciones ordenadas a oficinas federales

La Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador anunció cambios en sus servicios y canales digitales tras el cierre parcial del Gobierno Federal.
La Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador confirmó este miércoles 1 de octubre de 2025 que sus redes sociales oficiales no se actualizarán con normalidad debido al cierre parcial del Gobierno Federal de su país.

El anuncio se realizó un día después de que el presidente Donald Trump comunicara la paralización administrativa, conocida como shutdown. Este es el cuarto cierre que enfrenta en su mandato, tras los tres ocurridos en su primer periodo (2017-2020). Entre ellos estuvo el más largo en la historia estadounidense.

De acuerdo con un comunicado oficial, la medida responde a la interrupción de asignaciones presupuestarias en Estados Unidos, lo que obliga a suspender temporalmente las publicaciones regulares en redes sociales. La embajada aclaró, sin embargo, que mantendrá actualizaciones únicamente para emergencias de seguridad.

Servicios seguirán en la Embajada

Los servicios consulares de pasaportes y visas seguirán activos mientras lo permita la situación. Esto significa que las citas programadas en Ecuador no se verán canceladas por ahora, aunque la sede diplomática advirtió que todo depende de la duración de la crisis fiscal en Washington.

La embajada recordó que los ciudadanos que requieran información actualizada pueden acceder al portal oficial travel.state.gov, donde se centraliza la información sobre servicios consulares a nivel global.

El comunicado fue publicado en las cuentas oficiales de la misión diplomática. En él se enfatizó que la suspensión en redes sociales es únicamente administrativa, sin impacto inmediato en trámites migratorios de su Embajada en Ecuador.

Sin fecha para fin de la medida

El cierre parcial del Gobierno estadounidense comenzó tras la negativa del Congreso, dominado por los demócratas, a extender la financiación federal. La decisión dejó a cientos de miles de empleados públicos sin sueldo temporalmente y afectó el pago de varias prestaciones sociales.

En paralelo, el proceso de solicitud de visas para ecuatorianos también experimenta cambios. Desde el 2 de septiembre de 2025, la mayoría de categorías —incluidas turismo y negocios— requieren obligatoriamente una entrevista con un oficial consular.

La embajada insistió en que los trámites continúan disponibles en Ecuador. No obstante, recomendó a los usuarios mantenerse atentos a posibles modificaciones si el shutdown se prolonga.

Con este panorama, Estados Unidos enfrenta nuevamente las consecuencias políticas y sociales de un cierre administrativo. En Ecuador, por ahora, los servicios consulares mantienen su operación con normalidad, aunque bajo la sombra de la incertidumbre.

