COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

Senae reactivará el Consejo Consultivo Aduanero tras una década de inactividad

El Consejo Consultivo Aduanero contará con la participación de cuatro delegados del sector privado. Estos corresponderán a transporte, importadores/exportadores, agentes de aduana y depósitos temporales.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Senae reactivará el Consejo Consultivo Aduanero tras una década de inactividad
Desde el Senae se destacó que las normativas aduaneras llevan más de diez años sin actualizaciones. Foto: Freepik.
Senae reactivará el Consejo Consultivo Aduanero tras una década de inactividad
Desde el Senae se destacó que las normativas aduaneras llevan más de diez años sin actualizaciones. Foto: Freepik.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) anunció la reactivación del Consejo Consultivo Aduanero este miércoles 3 de septiembre del 2025 en Guayaquil. La decisión marca un paso clave en la modernización de las aduanas en Ecuador y en el fortalecimiento de los procesos de comercio exterior.

El organismo estuvo inactivo desde noviembre del 2015 y ahora busca convertirse en un espacio de diálogo público y privado. Así, el Consejo pretende impulsar reformas aduaneras y actualizar los procesos en cumplimiento del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.

Reactivación con delegados del sector privado

El Consejo Consultivo Aduanero contará con la participación de cuatro delegados del sector privado. Estos corresponderán a transporte, importadores/exportadores, agentes de aduana y depósitos temporales. Todos integrarán de manera directa el proceso de análisis y toma de decisiones cruciales.

La reactivación oficial se desarrollará a las 15:00 en el Bankers Club de Guayaquil, con la presencia de representantes del sector productivo y autoridades aduaneras.

Normativa aduanera en proceso de renovación

Desde el Senae se destacó que las normativas aduaneras llevan más de diez años sin actualizaciones. Por ello se ha definido la necesidad de fortalecer la lucha contra el contrabando y la defraudación aduanera.

El objetivo central será emprender una renovación integral que permita a Ecuador contar con procesos ágiles y transparentes en materia de comercio exterior. Se incluirán planes de acción específicos que eviten actos ilícitos en los diferentes puntos de control.

Plan de acción del Consejo Consultivo Aduanero

Por otro lado, el Consejo Consultivo Aduanero tendrá un plan definido para su funcionamiento. Se contempla una convocatoria pública para presentar propuestas de reformas normativas mediante la página institucional del Senae.

Posteriormente, se realizará un análisis de propuestas, la creación de mesas técnicas y la generación de reformas consensuadas. Según la entidad, los primeros resultados de estas acciones se presentarán en un plazo máximo de 90 días.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un hombre fue asesinado durante la madrugada y dentro de su vivienda, en la parroquia más violenta de Manta

Ecuador enfrenta a Paraguay con la misión de romper 58 años sin éxitos en suelo guaraní

Reforma al IESS: ¿Solución o sacrificio para los afiliados? Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un nuevo IESS, cuestionó la gestión del Gobierno

Dormir bien: el secreto para una salud plena, según el “doctor sueño”

Asesinan al bombero de Portoviejo Juan Carlos Zambrano; le propinaron varios disparos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un hombre fue asesinado durante la madrugada y dentro de su vivienda, en la parroquia más violenta de Manta

Ecuador enfrenta a Paraguay con la misión de romper 58 años sin éxitos en suelo guaraní

Reforma al IESS: ¿Solución o sacrificio para los afiliados? Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un nuevo IESS, cuestionó la gestión del Gobierno

Dormir bien: el secreto para una salud plena, según el “doctor sueño”

Asesinan al bombero de Portoviejo Juan Carlos Zambrano; le propinaron varios disparos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un hombre fue asesinado durante la madrugada y dentro de su vivienda, en la parroquia más violenta de Manta

Ecuador enfrenta a Paraguay con la misión de romper 58 años sin éxitos en suelo guaraní

Reforma al IESS: ¿Solución o sacrificio para los afiliados? Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un nuevo IESS, cuestionó la gestión del Gobierno

Dormir bien: el secreto para una salud plena, según el “doctor sueño”

Asesinan al bombero de Portoviejo Juan Carlos Zambrano; le propinaron varios disparos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO