Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Asamblea

Reformas al Cootad que se analiza en la Asamblea Nacional podría limitar los conciertos para priorizar obras

La Asamblea Nacional analiza reformas al Cootad para que los GAD prioricen el gasto en servicios básicos sobre eventos, tras denuncias de mal uso de fondos.
Reformas al Cootad que se analiza en la Asamblea Nacional podría limitar los conciertos para priorizar obras. (AN)
Cinthya Chanatasig

Un intenso debate sobre las reformas al Cootad se ha abierto en la Asamblea Nacional, centrado en cómo los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) invierten el dinero público. La discusión busca poner un límite al gasto en eventos masivos, como conciertos, para obligar a las autoridades a priorizar obras esenciales como agua potable y alcantarillado.

La controversia fue impulsada por el legislador Adrián Castro, quien denunció el “mal uso del presupuesto” por parte de varios GAD. “Nadie está en contra de la organización de conciertos, pero no es posible que se destinen millones de dólares a este tipo de eventos, mientras se descuidan necesidades ciudadanas”, sentenció Castro durante su intervención en la Comisión de Gobiernos Autónomos.

El presidente Daniel Noboa propone convocar a una Asamblea Constituyente en Ecuador

Propuesta Clave para la Reforma

Para materializar este control, el asambleísta solicitó incorporar al debate actual de las reformas al  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) una propuesta presentada en mayo de 2024. Dicho proyecto busca cerrar vacíos legales para que la prioridad en el gasto público de los GAD esté alineada con sus competencias constitucionales.

Según detalló Castro, existen casos documentados donde se invirtieron cerca de 2 millones de dólares en contratos para eventos, fondos que pudieron haber cubierto necesidades básicas urgentes en las comunidades.

La presidenta de la comisión, Lucía Pozo, acogió las observaciones y confirmó que servirán como insumo principal para el tratamiento de estas importantes reformas al Cootad. Aseguró que el proceso de socialización continuará para enriquecer el proyecto de ley, garantizando que el debate legislativo se fortalezca con más aportes de expertos y actores sociales.

