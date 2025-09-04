Reforma al IESS: ¿Solución o sacrificio para los afiliados? Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un nuevo IESS, cuestionó la gestión del Gobierno

En una entrevista de Manavisión Plus, Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por la Defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), abordó la crisis que enfrenta esta institución. El dirigente criticó el proyecto de ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, enviado el 28 de agosto a la Asamblea Nacional. Según él, esta iniciativa amenaza el patrimonio de los afiliados y jubilados. Por ello, el Frente Nacional convocó a una movilización para presentar observaciones a la Asamblea Nacional. Llanes propuso una reforma integral que fortalezca la institución y beneficie a los afiliados, además de impulsar la economía nacional.

Una reforma que preocupa a los afiliados

El proyecto de ley, presentado con carácter urgente, busca reformar la Ley de Seguridad Social y la Ley del Banco del IESS (BIESS). Llanes señaló inconsistencias en su título, ya que se enfoca en financiar el déficit fiscal de 2025, estimado en 11.441 millones de dólares. El artículo 4.2.3 del proyecto permite al BIESS realizar operaciones de reporto y aceptar créditos de entidades extranjeras, lo que implica pignorar bonos. Llanes advirtió: “Esto contradice la Constitución y pone en riesgo el patrimonio de los afiliados”. Además, el artículo 4.2.4 autoriza la venta de carteras hipotecarias, quirografarias y prendarias, valoradas en 12.330 millones de dólares al abril de 2025.

Esta venta, según Llanes, reduciría la liquidez del BIESS para otorgar préstamos. “Si venden las carteras con descuento, el banco perderá capital a mediano y largo plazo”, afirmó. Estas carteras incluyen 6.913 millones en préstamos hipotecarios, 5.361 millones en quirografarios y 55 millones en prendarios. La operación busca financiar la compra de bonos del Estado por 6.399 millones, cubriendo parte del déficit presupuestario. Sin embargo, Llanes cuestionó: “¿Por qué el gobierno no paga los 27 mil millones que debe al IESS?” La deuda estatal, que incluye 17.570 millones en salud, sigue sin saldarse, afectando la sostenibilidad del Seguro Social.

Propuestas para un IESS autónomo

El Frente Nacional impulsa una reforma estructural del IESS. Llanes propone que el Consejo Directivo pase de tres a cinco miembros, con dos representantes de los 3.3 millones de afiliados y 700 mil jubilados, elegidos por su idoneidad. “El gobierno controla el Consejo a través de su delegado, lo que viola el artículo 372 de la Constitución”, aseguró. Este artículo establece que los recursos del IESS no pertenecen al fisco, pero la intervención estatal persiste. Por ello, el Frente presentó un proyecto de ley en 2022, respaldado por 54.557 firmas, que busca garantizar la autonomía institucional.

Además, Llanes también es analista de temas petroleros. En este sentido, él aboga por invertir los fondos del IESS en sectores estratégicos, como la refinación de petróleo. Propuso construir una refinería bajo el modelo BOT (construcción, operación y reversión), sin costo inicial para el Estado. “Con una refinería, dejaríamos de importar 8 mil millones en combustibles y generaríamos empleo”, destacó. Esta iniciativa, apoyada en los artículos 315, 316 y 408 de la Constitución, fomentaría empresas de economía mixta con el Estado como accionista mayoritario. La propuesta busca reducir la pobreza y evitar que los jóvenes caigan en el crimen.

Movilización y llamado a la acción

El Frente Nacional convocó a una marcha para hoy jueves 04 de septiembre hacia la Asamblea Nacional para presentar observaciones al proyecto de ley. Llanes enfatizó que la reforma actual no fortalece la capacidad crediticia del BIESS, sino que prioriza el déficit fiscal. “El gobierno está desesperado por recursos, pero no podemos permitir que se sacrifique el patrimonio del IESS”, afirmó. La movilización que estaba prevista para las 09H00 de hoy jueves, busca que la Comisión Económica y el Pleno de la Asamblea escuchen sus planteamientos. Entre las demandas, está renombrar el proyecto como una reforma a la Ley de Seguridad Social y abordar temas de fondo, como capitalizar el IESS.

Llanes también destacó la crisis social del país, agravada por la inseguridad. Citó un reciente asesinato en Guayaquil para ilustrar la falta de estrategias gubernamentales. “La pobreza empuja a los jóvenes al crimen; necesitamos trabajo y desarrollo”, señaló. La propuesta del Frente incluye aprovechar los recursos del IESS para impulsar sectores como el petrolero, generando empleo y estabilidad económica. Con estas acciones, Llanes espera que el IESS recupere su rol como pilar de la seguridad social, protegiendo a sus afiliados y contribuyendo al desarrollo nacional.

La entrevista completa de la entrevista puede visualizarse en las plataformas digitales de Manavisión Plus.