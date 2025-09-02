COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Política

Proyecto de ley de cannabis en Ecuador: Se podrá cultivar 30 plantas en el hogar

La Asamblea de Ecuador analiza una propuesta para legalizar el cultivo personal y regular el consumo de cannabis.
Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

La Asamblea Nacional de Ecuador comenzó el 2 de septiembre de 2025 el tratamiento de una iniciativa ciudadana. Este proyecto de ley, ingresado a finales de agosto de 2025, busca la regulación integral del uso responsable del cannabis en el país.

El proyecto lo impulsa la ciudadanía y plantea un marco legal para el consumo, cultivo y venta controlada de cannabis. La iniciativa propone, entre otros puntos, que un adulto pueda cultivar hasta 30 plantas de cannabis en casa.

Propuesta en estudio en la Asamblea

Una comisión especial, designada por la Asamblea en Pleno, determinará si el proyecto cumple con los requisitos formales para seguir su trámite. Esta instancia la conforman los asambleístas Milton Aguas, Eliana Correa y Jhajaira Urresta. Según Urresta, su trabajo se centra en revisar la forma del documento, no el fondo de sus planteamientos.

Solo después de este proceso, el proyecto pasará a una comisión permanente para su análisis a fondo. La iniciativa popular llegó a la Asamblea el 21 de agosto de 2025 con el apoyo de varias organizaciones.

Beneficios y objetivos del proyecto

Los proponentes de la iniciativa aseguran que esta regulación traerá múltiples beneficios. Sostienen que un mejor control estatal sobre el producto garantiza calidad y seguridad para los consumidores. Argumentan que la actual penalización fomenta la distribución de cannabis mezclado con sustancias peligrosas.

Además, la legalización controlada reduciría la criminalidad asociada con el comercio ilegal del cannabis. Esto impactaría las ganancias de los grupos del crimen organizado, según los activistas. También, evitaría la detención de personas por la simple posesión dentro de los nuevos límites.

Puntos clave de la iniciativa ciudadana

El proyecto de ley se dirige a personas mayores de 18 años. El Ministerio de Salud definirá los lugares públicos para el uso de cannabis, exceptuando áreas escolares y centros de salud. El cannabis y sus partes quedarían fuera del listado de sustancias sujetas a fiscalización.

Un punto destacado es el autocultivo de cannabis sin penalización. Un adulto podrá cultivar hasta 30 plantas de forma privada.

Se autoriza el uso medicinal del cannabis, y los pacientes deberán registrarse ante la autoridad sanitaria nacional. La iniciativa propone la creación del Instituto Nacional del Cannabis. Este organismo supervisará y controlará la plantación, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento y venta.

También se autorizarán clubes, tiendas y dispensarios médicos. La venta a menores de edad será penalizada según el Código Orgánico Integral Penal. Por último, se prohíbe todo tipo de publicidad y auspicios de productos derivados del cannabis.

 

