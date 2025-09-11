Próxima etapa crucial para la Renovación parcial del CNE: El 15 de septiembre se rendirá la prueba de conocimientos

Los postulantes a consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) se preparan para el próximo hito en el proceso de renovación parcial del CNE: la prueba de conocimientos que se llevará a cabo el 15 de septiembre en Quito. Para asegurar la transparencia, se realizará un simulacro del examen el 14 de septiembre. Este concurso busca reemplazar a dos consejeros principales y dos suplentes, como lo establece el artículo 218 de la Constitución de la República.

El proceso, a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se calificó como una prioridad para su presidente, Andrés Fantoni. El objetivo es llevar a cabo la designación de autoridades de manera célere y eficiente, superando los “nudos críticos” que han demorado el concurso. Fantoni ha asegurado que se han aprobado procedimientos para la fase de oposición.

Avances y postulantes destacados

El concurso, que estuvo en marcha en el 2024, ha pasado por una rigurosa calificación de méritos. En esta fase, los postulantes fueron evaluados por su experiencia, formación académica y conocimientos. A continuación, se presentan los aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones en la etapa de recalificación de méritos del 2024:

Héctor Patricio Tapia Ramírez: 50 puntos

Mónica Eulalia Banegas Cedillo: 48,5 puntos

Marcos Lenin Dávila Cedeño: 48 puntos

Fausto Patricio Camacho Cedeño: 47,5 puntos

Estos cuatro candidatos se mantienen como postulantes para la renovación parcial del CNE. Marcos Lenin Dávila Cedeño posee experiencia como catedrático en la Universidad Técnica de Manabí, también forma parte de la Red de Investigadores Ecuatorianos.

Postulantes admitidos y no admitidos

A continuación, se presenta un listado de los postulantes que fueron admitidos y aquellos que no lo lograron, junto con los motivos de su inadmisión, basados en la verificación de documentos y el cumplimiento de requisitos del Reglamento del concurso.

Algunos de los postulantes Admitidos

Víctor Manuel Ávila Noguera

Darío Vidal Clavijo Ponce

Evelyn Geraldine Suárez Salazar

José Fernando Fray Aguirre

Alex Leonardo Guerra Troya

María Belén Loor Segovia

David Esteban Márquez Chávez

Néstor Napoleón Marroquín Carrera

Ángel Rafael Rosales Toromoreno

Rafael Eduardo López Cobo

Postulantes No Admitidos en el proceso de la renovación parcial del CNE y los Motivos: