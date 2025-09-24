Policías y militares tendrán embarque prioritario en vuelos domésticos de Ecuador.

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que los servidores policiales y militares tendrán prioridad para embarcar en vuelos domésticos de Ecuador. Esta medida busca optimizar el despliegue de uniformados en el cumplimiento de sus funciones estratégicas.

Reimberg explicó que el pasado 03 de septiembre remitió un oficio a la Dirección General de Aviación Civil para solicitar el beneficio debido a la “naturaleza prioritaria y estratégica” de las responsabilidades de los servidores.

“El implemento de esta medida contribuiría significativamente a optimizar el despliegue de dichos servidores, facilitando el cumplimiento oportuno de sus responsabilidades en el marco de sus atribuciones operativas, que demandan inmediatez y capacidad de respuesta en territorio”, expresó el ministro en su carta.

#ATENCIÓN El pasado 03 de septiembre remití un oficio a la Dirección de Aviación Civil, con la finalidad que los servidores policiales y militares, por la naturaleza prioritaria y estratégica de sus funciones, sea factible que puedan tener un embarque prioritario en los vuelos… pic.twitter.com/cmLpkw0EJ5 — John Reimberg (@JohnReimberg) September 21, 2025

La Dirección de Aviación Civil aprobó el pedido y determinó que los policías y militares embarquen de manera prioritaria justo después de los grupos protegidos en la norma: personas con discapacidad, embarazadas y niños.

Vuelos domésticos de Ecuador: aplicación inmediata en aerolíneas comerciales

La disposición debe ser aplicada de forma inmediata por las aerolíneas comerciales que prestan el servicio de transporte aéreo doméstico en Ecuador.

Las autoridades aclararon que la medida no significa dejar de lado los protocolos de seguridad establecidos en la normativa aeronáutica vigente.

El ministro del Interior agradeció el respaldo recibido y afirmó: “Agradecido desde ya por esta deferencia. El compromiso del Gobierno Nacional del presidente Daniel Noboa y del Bloque de Seguridad es más fuerte que nunca”.

De esta manera, el embarque prioritario para policías y militares se convierte en una estrategia clave para reforzar la seguridad en Ecuador. La medida garantiza mayor eficiencia operativa y rapidez en el despliegue de los uniformados a nivel nacional. Además, consolida el compromiso del Gobierno de Daniel Noboa con el fortalecimiento del Bloque de Seguridad.