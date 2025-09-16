Gustavo Petro sorprende al anunciar que le dio la nacionalidad colombiana a Jorge Glas pese a sus condenas en Ecuador

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes 16 de septiembre de 2025 que otorgó la nacionalidad colombiana al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción en su país. El anuncio lo hizo a través de su cuenta oficial en la red social X, donde adjuntó el acta de juramento firmada ante la cónsul colombiana Paula Perdomo.

El mandatario colombiano acompañó la publicación con un mensaje en el que expresó: “Espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”.

Cabe destacar que la publicación luego fue borrada. Por otra parte, la medida se da mientras Glas, figura emblemática del correísmo, cumple sus condenas en la prisión en Guayaquil. La decisión generó sorpresa y abrió un debate político.

Las condenas de Jorge Glas

El exvicepresidente acumula tres sentencias relacionadas con corrupción: Caso Odebrecht: condenado por asociación ilícita en una trama de sobornos de la constructora brasileña, que habría pagado 35,5 millones de dólares, de los cuales Glas recibió al menos 13,5 millones.

Caso Sobornos 2012-2016: sentenciado a 8 años de cárcel por cohecho agravado. Junto con Rafael Correa, lideró una red de aportes ilícitos a campañas electorales.

Caso Reconstrucción de Manabí: condenado en primera instancia por peculado. La justicia lo acusó de malversar fondos públicos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016, desviando recursos de la Ley de Solidaridad.

En total, Glas enfrenta la inhabilitación política de por vida y debe cumplir la pena más alta hasta su finalización.

Reacciones en Ecuador y críticas mediáticas

El anuncio de Petro no tardó en generar críticas en Ecuador. El periodista Martín Pallares comentó en su cuenta: “Jorge Glas es colombiano pero su compatriota Gustavo no puede ni escribir su apellido”, aludiendo a que Petro escribió el apellido del ex vicepresidente de Ecuador con doble “S”.

Pallares añadió: “Que se vaya a Colombia cuando haya acabado sus condenas. Y si Gustavo lo quiere antes, que se vaya con todo el resto de presos colombianos. ¿O es que Jorge es mejor colombiano que el resto?”.

Desde el correísmo, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, celebró la decisión. En sus palabras, “Jorge Glas Espinel es un hombre inocente al que la derecha ecuatoriana y sus representantes, desde el traidor de Moreno, pasando por el banquero Lasso y ahora el bananero Noboa, han mantenido como rehén. Gracias presidente Petro por esta acción humana y justa”.

Trayectoria política de Jorge Glas

Jorge Glas es ingeniero eléctrico y político. Fue vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2017 bajo el mandato de Rafael Correa, y en 2017 bajo el de Lenín Moreno, hasta ser suspendido en diciembre de ese año por acusaciones de corrupción.

Durante su paso por la vicepresidencia, Glas se convirtió en uno de los hombres fuertes del correísmo y en un símbolo del movimiento Revolución Ciudadana. Su caída política se selló con los múltiples procesos judiciales que hoy lo mantienen tras las rejas.

Implicaciones y escenario futuro

El otorgamiento de la nacionalidad colombiana no anula las condenas de Glas en Ecuador, pero podría abrir un camino para futuros reclamos diplomáticos. Hasta ahora, el gobierno ecuatoriano no se ha pronunciado sobre la petición de entrega hecha por Petro.