Municipios exigen pago de 721 millones al Gobierno por transferencias pendientes

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) informó este miércoles, 1 de octubre de 2025, que el Gobierno Nacional mantiene una deuda acumulada de 721 millones con los gobiernos locales. Esta situación compromete la sostenibilidad financiera de los municipios y afecta la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.

Deuda acumulada y su impacto en los municipios

Según la AME, hasta septiembre de 2025, el Gobierno debía 543,71 millones a los municipios del país. Al cierre de ese mes, se sumaron 178,18 millones correspondientes a la alícuota mensual, que tampoco han sido transferidos. Esto eleva la deuda total a 721 millones.

La AME advirtió que este incumplimiento pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales y afecta la ejecución de obras y la prestación de servicios básicos.

Rechazo a la terminación unilateral de convenios

La AME también rechazó las notificaciones del Ministerio de Energía sobre la terminación unilateral de convenios de recaudación de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) en varios municipios.

La asociación considera que esta medida, sin un mecanismo alternativo, constituiría un golpe adicional al ya crítico estrangulamiento de transferencias del Gobierno Central, poniendo en riesgo la continuidad de un servicio público esencial y la estabilidad financiera de los municipios. Patricio Maldonado, presidente de la AME, expresó que los municipios rechazan que la peor crisis financiera de los últimos años sea utilizada como condicionamiento.

Exigencia de transparencia y convocatoria formal

Ante una reunión convocada para el 1 de octubre por la Subsecretaría de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y varias carteras de Estado, la AME exigió que esos espacios sean abiertos, transparentes y con convocatoria formal al Comité Ejecutivo de la Asociación, órgano legítimo de conducción y representación.

La AME subrayó que los municipios han sido excluidos de las compensaciones anunciadas por el Gobierno, a pesar de que este ha desembolsado más de 300 millones de dólares en bonos y compensaciones.

Acciones legales ante el incumplimiento

La AME anunció que presentará una demanda ante la Corte Constitucional por incumplimiento del artículo 200 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), que establece transferencias directas, automáticas, oportunas y eficaces.

La asociación también demandó al Ministerio de Economía y Finanzas la emisión de un Acuerdo Ministerial para la compensación inmediata mediante cruce de cuentas en un plazo no mayor a 30 días.

Contexto relevante:

La deuda acumulada por el Gobierno con los municipios ha generado una crisis institucional, territorial y de servicios. Los alcaldes han señalado que la falta de recursos afecta directamente la ejecución de obras públicas, la prestación de servicios básicos y el pago a los trabajadores municipales.

Además, la situación limita la capacidad de los municipios para garantizar servicios esenciales como agua potable, saneamiento, recolección de desechos y mantenimiento del espacio público. La AME ha enfatizado que las asignaciones son predecibles, automáticas y mensuales, y no dependen de la discrecionalidad del Ejecutivo, por lo que su retraso constituye una vulneración constitucional.