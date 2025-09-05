COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Gobierno

Ministra Zaida Rovira rechaza decisión de la Corte Constitucional sobre castración química a violadores

“Es indignante equiparar los derechos de violadores con los de niños víctimas”, expresó la ministra de Gobierno en contra de la decisión judicial.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Zaida Rovira rechaza decisión de la Corte Constitucional sobre castración química a violadores
La ministra Zaida Rovira informó que la Secretaría Jurídica de la Presidencia analiza la resolución de la Corte para definir acciones posteriores. Foto: X @zaidarovira.
Zaida Rovira rechaza decisión de la Corte Constitucional sobre castración química a violadores
La ministra Zaida Rovira informó que la Secretaría Jurídica de la Presidencia analiza la resolución de la Corte para definir acciones posteriores. Foto: X @zaidarovira.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, rechazó la decisión de la Corte Constitucional que negó la propuesta de Daniel Noboa para permitir la castración química a violadores. Rovira aseguró que los jueces hicieron un análisis “tan a la ligera” y cuestionó que se equiparen los derechos de agresores con los de niños víctimas.

Rovira sostuvo que “es indignante ver cómo se equiparan los derechos de violadores con los de niños y niñas víctimas”. La funcionaria añadió que la ponderación entre ambos derechos “no tiene análisis, tiene sentido común y humanidad”.

Corte Constitucional frena la propuesta de Noboa

El presidente Daniel Noboa presentó en julio una reforma parcial a la Constitución para aprobar la castración química a violadores y crear un registro confidencial de sentenciados. Sin embargo, los jueces negaron la propuesta al considerar que no se podía modificar la Constitución mediante una reforma parcial para este tema.

Los magistrados argumentaron que la propuesta “no era idónea para proteger a las víctimas de delitos sexuales”. También señalaron que el registro era “excesivamente indeterminado, sin claridad sobre su alcance y temporalidad”.

Argumentos en contra de la castración química a violadores

La Corte Constitucional enfatizó que no existe un sustento científico que demuestre que la castración química reduce la reincidencia en delitos sexuales. Según los jueces, los abusos no dependen únicamente del impulso sexual.

Además, consideraron que la medida limitaría de forma injustificada el derecho a la integridad física de los sentenciados. Por ello, concluyeron que no podía tramitarse mediante una reforma parcial a la Constitución.

Análisis de nuevas acciones desde el Gobierno de Ecuador

La ministra Zaida Rovira informó que la Secretaría Jurídica de la Presidencia analiza la resolución de la Corte para definir acciones posteriores. Recalcó que el Gobierno no descarta insistir en mecanismos para endurecer las sanciones contra violadores.

“Esto fue anoche, así que tenemos que esperar… pero personalmente no me sorprende la actuación de la Corte”, expresó Rovira.

Referéndum de Daniel Noboa en revisión

La Corte Constitucional también rechazó tres preguntas del referéndum planteado por Daniel Noboa. Entre ellas, la relacionada con el enjuiciamiento político a jueces de la Corte Constitucional y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Los magistrados señalaron que estos cambios no podían realizarse mediante enmiendas. Asimismo, declararon inconstitucional la consulta sobre la reapertura de casinos y salas de juego en hoteles de cinco estrellas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ricardo Flores, analista, considera que la visita de Marco Rubio es positiva para Ecuador, sobre todo en cuanto a seguridad

Nunca mezcles estos dos productos: lo que puede pasar al limpiar el baño

Madre recibe 14 años de prisión por complicidad en abuso sexual infantil

Judicatura se pronuncia sobre decisión de juez que liberó a 16 militares en Loja vinculados a contrabando

SRI ofrece rebajas por deudas de impuestos de vehículos pendientes desde 2021

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO