Ministra Gabriela Sommerfeld: “El 75 % de nuestra gente quiere que regrese una base militar estadounidense a Ecuador”

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, afirmó en Estados Unidos que los ecuatorianos quieren que regrese una base militar estadounidense. Este tema se definirá en el referéndum, a celebrarse posiblemente el 16 de noviembre de 2025.

Sommerfeld participó en un conversatorio con el Consejo para las Relaciones Exteriores en Nueva York. La canciller asistió en representación del presidente Daniel Noboa, quien permaneció en el país por el paro de la Conaie.

“Quien tiene derecho a decir qué sucederá o no, porque vivimos y creemos en la democracia, es nuestro pueblo. Así que vamos a un referéndum. Lo bueno es que las encuestas dicen que el 75 % de nuestra gente quiere que regrese una base militar estadounidense a Ecuador. Así que ojalá suceda“, manifestó Sommerfeld.

La Constitución de 2008, promovida por Rafael Correa, prohibió la instalación de bases militares extranjeras. Esta norma obligó a Estados Unidos a salir de la base que mantenía en Manta.

Sommerfeld defiende soberanía y cooperación bilateral

La canciller Gabriela Sommerfeld también aseguró: “Recuperar este tipo de apoyo es simplemente un ejercicio de nuestra soberanía, y es bueno para ambos países. Es bueno para nuestra gente. No es vender el país, es simplemente trabajar juntos en un enorme problema que afecta a Ecuador y a Estados Unidos“.

Con estas declaraciones, la funcionaria defendió la idea de una colaboración militar como estrategia frente al narcotráfico y la inseguridad, mientras resaltó la importancia de respetar la decisión popular.

Estados Unidos abierto a evaluar la propuesta de instalar una base militar en Ecuador

Durante una visita oficial a Quito, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacó que la administración del presidente Donald Trump está dispuesta a analizar la reinstalación de una base militar en Ecuador. Esto, siempre que el Gobierno ecuatoriano presente la propuesta de manera formal y oficial.

El debate sobre la base militar estadounidense en Ecuador marca un nuevo capítulo en la política de seguridad nacional y en las relaciones bilaterales con Washington.