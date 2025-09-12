COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Ministerio de Gobierno agradeció a los miles de ciudadanos que marcharon junto a Daniel Noboa en defensa de la paz y la justicia

Familias, jóvenes y trabajadores caminaron por Guayaquil en respaldo al llamado del mandatario por un Ecuador más seguro y justo.
3 minutos de lectura
Ministerio de Gobierno agradeció a los miles de ciudadanos que marcharon junto a Daniel Noboa en defensa de la paz y la justicia.
Durante la jornada se evidenció la presencia de familias, jóvenes y trabajadores que llegaron desde distintas provincias del país. Foto: X @zaidarovira.
Ministerio de Gobierno agradeció a los miles de ciudadanos que marcharon junto a Daniel Noboa en defensa de la paz y la justicia.
Durante la jornada se evidenció la presencia de familias, jóvenes y trabajadores que llegaron desde distintas provincias del país. Foto: X @zaidarovira.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

[email protected]

El Ministerio de Gobierno expresó un agradecimiento público a los ciudadanos que se sumaron este jueves 11 de septiembre a la marcha por la paz convocada en Guayaquil por el presidente Daniel Noboa. El comunicado destacó el respaldo popular y la esperanza con la que miles de personas caminaron por las calles principales de la ciudad costera.

“Un sincero y profundo agradecimiento a las decenas de miles de ciudadanos que, con convicción y esperanza, se dieron cita este jueves en la ciudad de Guayaquil para acompañar al presidente Daniel Noboa en la histórica marcha por la paz y la justicia”, subrayó el ministerio.

Ministerio de Gobierno agradeció a los miles de ciudadanos que marcharon junto a Daniel Noboa.
El mandatario Daniel Noboa (centro) describió la marcha como un ejercicio pacífico y firme contra los responsables de la violencia en Ecuador.

La movilización en Guayaquil

La marcha por la paz de Daniel Noboa recorrió parte de la avenida Simón Bolívar, contigua al Malecón, y finalizó en la avenida 9 de Octubre con un discurso presidencial. Durante la jornada se evidenció la presencia de familias, jóvenes y trabajadores que llegaron desde distintas provincias del país.

El Ministerio de Gobierno destacó que los habitantes del Guayas también se sumaron a la convocatoria, consolidando un mensaje de unidad frente a la inseguridad.

El comunicado también resaltó que la participación masiva “demuestra que el Ecuador se une en un solo clamor: vivir en un país con democracia para decidir, paz y justicia para creer en un mejor país”.

El ministerio añadió que este respaldo fortalece la gestión del Gobierno del nuevo Ecuador, y señaló: “Ratificamos nuestro compromiso de seguir luchando, con firmeza y transparencia, para cambiar la historia del Ecuador y devolverle al pueblo la esperanza de un futuro mejor”.

“El Ecuador habló con voz de unidad. Gracias por marchar juntos, gracias por demostrar que nada ni nadie detendrá la transformación del nuevo Ecuador”, cerró el Ministerio de Gobierno.

Se trató de la segunda movilización convocada por Daniel Noboa. La primera se realizó el 12 de agosto, cuando miles de personas marcharon hacia la Corte Constitucional, en Quito.

El Gobierno anunció la marcha por la paz a inicios de septiembre

Este acto se desarrolló tras el anuncio realizado por el Gobierno de Daniel Noboa, el pasado 1 de septiembre. “El objetivo de esta jornada es expresar, de manera firme y pacífica, el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia. Estos son valores fundamentales para la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho”.

Con esta nueva marcha, el Gobierno buscó consolidar un mensaje de unidad, seguridad y defensa de la democracia.

