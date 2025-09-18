COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Sociedad

Ministerio de Educación activa plan de contingencia ante paro nacional de la Conaie

El Ministerio de Educación asegura continuidad de clases en Ecuador mientras la Conaie convoca un paro nacional indefinido, con planes de contingencia en caso de emergencias.
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura de Ecuador informó este jueves 18 de septiembre de 2025 que las clases continúan con normalidad en todas las instituciones del país, pese al paro nacional inmediato e indefinido convocado por la Conaie para protestar contra la eliminación del subsidio al diésel y la crisis económica.

Clases bajo vigilancia y protocolos de contingencia

La Cartera de Estado indicó que mantiene monitoreos permanentes en todos los planteles para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes. Asimismo, aseguró que, ante cualquier eventualidad, se activarán los planes de contingencia previamente establecidos.

Estos protocolos incluyen la posibilidad de transición a la modalidad no presencial, aunque aún no se han definido los detalles operativos. La intención es asegurar la continuidad educativa y minimizar el impacto del paro en los estudiantes.

Según el Ministerio, la comunicación constante con directores y autoridades locales permite evaluar riesgos y responder de manera inmediata a cualquier interrupción en el servicio educativo.

Antecedentes de la convocatoria de la Conaie

La Conaie inició este jueves a las 11:00 en Riobamba una asamblea general, donde se discutieron las acciones frente a la eliminación del subsidio al diésel y la situación económica del país. Tras las deliberaciones, la organización decidió convocar al paro nacional inmediato e indefinido, sumando respaldo de otras agrupaciones sociales y comunitarias.

Entre las resoluciones adoptadas, la Conaie reafirmó la unidad de pueblos y nacionalidades indígenas y sectores sociales aliados para enfrentar ajustes económicos que afectan a las familias más vulnerables. Además, solicitó la derogatoria inmediata del Decreto 126, que elimina el subsidio al diésel.

La organización también denunció represión, amenazas y criminalización por parte del gobierno, activando el derecho a la resistencia según la Constitución, y alertó a organismos internacionales como la ONU y la CIDH sobre la situación en el país.

Impacto y medidas adicionales

La Conaie ha declarado estado de excepción comunitaria en ciertos territorios, prohibiendo el ingreso de fuerzas públicas y activando guardias comunitarias para proteger sus comunidades. Además, se ha pronunciado contra el extractivismo y la expansión de la frontera petrolera en áreas sensibles como Quimsacocha, Las Navas y Palo Quemado.

El Ministerio de Educación enfatizó que, aunque la situación social y política es tensa, las instituciones educativas continuarán funcionando y los estudiantes no verán interrumpida su formación académica, priorizando la seguridad y la estabilidad del sistema educativo.

Las autoridades continúan evaluando el desarrollo del paro nacional, mientras mantienen comunicación directa con colegios y familias para informar sobre cualquier ajuste en las modalidades de enseñanza.

