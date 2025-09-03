El cantón Nobol, en Guayas, llora la pérdida de su alcalde Marvin Salas quien falleció a los 42 Años

Marvin Salas, alcalde de Nobol, falleció este miércoles 3 de septiembre a los 42 años tras una lucha contra el cáncer. Así lo anunció Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, en sus redes sociales. El deceso del líder, reelecto en 2023 para el período hasta 2027, ha generado conmoción en la comunidad. Marvin Nazareno Salas Cercado, asumió la alcaldía de Nobol en mayo de 2023, pero perdió la vida este miércoles.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Aguiñaga expresó su pesar: “Hoy nos duele despedirte, querido amigo y compañero Marvin Salas, alcalde de Nobol. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a su gente”, destacando la valentía del alcalde en su batalla contra el cáncer. Salas, licenciado de profesión, tuvo una destacada trayectoria en la administración pública local.

Marvin Salas ganó la reelección en 2023

Antes de ser alcalde, sirvió como concejal del cantón durante nueve años en dos períodos distintos. En las elecciones seccionales de febrero de 2023, obtuvo la reelección como alcalde bajo el movimiento Revolución Ciudadana (lista 5). Dicho cargo lo desempeñaba desde 2019 y que estaba programado para culminar en 2027. En 2024, tras un deterioro en su salud, Salas compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Allí agradeció el apoyo de sus seguidores y expresó su compromiso con Nobol pese a las circunstancias. Su lucha contra el cáncer, aunque conocida por sus cercanos, no lo alejó de sus responsabilidades públicas hasta donde su salud lo permitió. La muerte del alcalde ha generado una ola de condolencias en el cantón Nobol y en la provincia del Guayas.

Se trabaja en la sucesión de la alcaldía

Líderes políticos y ciudadanos han destacado su dedicación y cercanía con la comunidad. La prefecta Aguiñaga, en su mensaje, resaltó el legado de Salas como un servidor público comprometido con el desarrollo de su localidad. Nobol, ubicado en la provincia del Guayas, es un cantón conocido por su riqueza cultural e histórica, incluyendo el santuario de Narcisa de Jesús.

La gestión de Marvin Salas se centró en proyectos de infraestructura y desarrollo social, consolidando su liderazgo en la región. Su fallecimiento deja un vacío en la política local, mientras las autoridades aún no han informado sobre los pasos a seguir para la sucesión en la alcaldía. La comunidad de Nobol y las autoridades provinciales preparan homenajes para despedir al líder, mientras su familia recibe el respaldo de la ciudadanía.