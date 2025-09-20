Mario Godoy se mantiene en la Judicatura y ministra Núñez queda fuera de la designación

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designó el 19 de septiembre de 2025 en Quito a los nuevos integrantes de la Judicatura para los próximos seis años, tras un retraso de nueve meses, con la confirmación de Mario Fabricio Godoy Naranjo y la exclusión de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.

Godoy continúa en la Judicatura

La primera votación correspondió a la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Como principal fue ratificado Mario Fabricio Godoy Naranjo, actual presidente del organismo, con cuatro votos a favor. La moción fue presentada por la consejera Johana Verdesoto, quien destacó el plan de trabajo del funcionario.

La suplencia quedó en manos de Alexandra Jacqueline Villacís Parada. La resolución recibió el respaldo de los consejeros Andrés Fantoni, David Rosero y Jazmín Enríquez, mientras que Nicole Bonifaz, Gonzalo Albán y Piedad Cuarán votaron en contra.

Con esta designación, Godoy continuará liderando la administración de jueces y fiscales en el país, cargo que venía ejerciendo de manera temporal.

Núñez queda fuera de la designación

La segunda terna correspondió a la Función Ejecutiva. Como principal fue designado el economista Damián Alberto Larco Guamán y como suplente María Gabriela Vinueza. La moción fue presentada por Jazmín Enríquez, quien señaló que la Judicatura requiere perfiles técnicos en planificación.

La votación obtuvo cuatro votos a favor y tres abstenciones. Con este resultado, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien encabezaba la terna, quedó fuera del proceso, pese a las expectativas de sectores del Ejecutivo.

Este desenlace refuerza la autonomía del Cpccs en la decisión de los representantes.

Designaciones desde la Asamblea y Fiscalía

La Asamblea Nacional presentó como principal a Fabián Plinio Efraín Fabara Gallardo, con suplencia de Laura Vanessa Flores Arias. La votación se desarrolló en la misma sesión del viernes.

Por parte de la Fiscalía General del Estado, la consejera Andrés Fantoni propuso a Magaly Camila Ruiz Cajas como principal y a Nicolás Burneo Arias como suplente. La moción recibió cinco votos a favor, incluidos los de Gonzalo Albán y David Rosero, mientras que los demás consejeros se abstuvieron.

Este bloque se aprobó tras resaltar el perfil profesional de la terna enviada por la Fiscalía.

Defensoría Pública completa la lista

La quinta designación recayó en la Defensoría Pública. Como principal fue elegido Alfredo Juvenal Cuadros Añazco y como suplente Wendy Carolina Moncayo Salgado. La moción presentada por Jazmín Enríquez recibió el respaldo de Fantoni, Rosero y Verdesoto.

Con esta resolución, la Judicatura queda conformada para el período 2025-2031, luego de meses de debate y aplazamientos en el Cpccs. La nueva estructura deberá enfrentar desafíos como la modernización de procesos judiciales y el fortalecimiento de la transparencia institucional.