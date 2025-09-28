Manifestante indígena muere en medio del paro nacional en Ecuador ¡Impactante!

Un manifestante indígena murió la mañana de este domingo 28 de septiembre de 2025 en el hospital de Cotacachi, durante el paro nacional en Ecuador. La protesta, convocada por organizaciones sociales e indígenas, rechaza la eliminación de los subsidios al diésel.

El comunero indígena Efraín Fueres, de 47 años, sufrió heridas de bala en medio de enfrentamientos en el sector del puente Ilumán. La información la confirmaron la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y la Conaie, organización que lidera las movilizaciones contra el Gobierno de Daniel Noboa.

Un segundo manifestante indígena se mantiene en estado crítico tras recibir impactos de bala durante el paro nacional en Ecuador.

Denuncian represión en paro nacional en Ecuador

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador también reportó al menos 47 personas heridas en distintas protestas que se concentran en Cotacachi, Otavalo e Ibarra.

“Exigimos una investigación inmediata, independiente y transparente que determine a los responsables“, indicó el comunicado del INREDH.

La víctima mortal, Efraín Fueres, oriundo de Cuicocha, deja dos hijos menores de edad, lo que generó mayor indignación en comunidades indígenas de Imbabura.

Conaie responsabiliza a Daniel Noboa por muerte de Efraín Fueres

Por su parte, la Conaie denunció el “uso letal de la fuerza” por parte de las Fuerzas Armadas contra comuneros indígenas y responsabilizó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por la muerte de Efraín Fueres. “Exigimos una investigación inmediata y justicia para Efraín y su comunidad”, señaló la organización, que además llamó a la ONU y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“El gobierno de Daniel Noboa responde con balas y explosivos. Denunciamos el uso de munición real y explosivos en Otavalo, el Estado aplica armas letales contra comunidades indígenas en resistencia“, advirtió la Conaie al calificar la situación como “brutal represión”.

Enfrentamientos en varias comunidades de Imbabura

Asimismo, la Conaie reportó que “un convoy militar y policial atacó a las comunidades toda la noche y madrugada”. Además, confirmó enfrentamientos en Ilumán, Peguche, Huaycopungo, Agualongo y otros puntos de resistencia.

El paro nacional en Ecuador se mantiene con bloqueos en carreteras y choques con la fuerza pública.

Mientras tanto, la Policía Nacional anunció en un comunicado que están “verificando la información en territorio” y que entregarán detalles oficiales en las próximas horas. La violencia registrada en Cotacachi y Otavalo genera creciente presión política y social contra el Gobierno de Ecuador.