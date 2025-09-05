Lo que Ecuador y Corea del Sur pactaron para transformar el sector farmacéutico

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y la Asociación Coreana de Fabricantes Farmacéuticos y Biofarmacéuticos (KPBMA) desarrollaron el 4 de septiembre en Seúl, Corea del Sur, encuentros destinados a consolidar la cooperación bilateral en el sector farmacéutico y biotecnológico, con el fin de facilitar el ingreso de productos coreanos a Ecuador y a la región.

Acuerdos y temas tratados en Seúl

Los encuentros estuvieron liderados por el director ejecutivo de Arcsa, Dr. Daniel Sánchez, y contaron con representantes de once empresas coreanas interesadas en explorar negocios en América Latina.

Entre los puntos discutidos destacaron los beneficios del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo vigente desde 2014, la adopción oficial de la Farmacopea Coreana en Ecuador, la simplificación de trámites de registro sanitario y el análisis del sistema de contratación pública nacional.

También se abordó el papel de Ecuador en la futura Agencia Reguladora Latinoamericana (AMLAC), mecanismo regional orientado a fortalecer estándares comunes de vigilancia sanitaria.

Oportunidades para Ecuador y la región

La participación de Arcsa en la Global Bio Conference (GBC) y en mesas de diálogo estratégico refuerza el posicionamiento del país como socio confiable en regulación sanitaria.

Estos espacios permiten atraer inversiones, facilitar la llegada de productos innovadores y garantizar que los procesos de vigilancia se ajusten a estándares internacionales.

La visita técnica a LG Chem mostró la capacidad coreana en innovación, calidad y cumplimiento regulatorio, aspectos que fortalecen la seguridad y eficacia del suministro de medicamentos en Ecuador.

Declaraciones y compromisos institucionales

El director de Arcsa resaltó que el país mantiene un compromiso con la gestión regulatoria transparente y la búsqueda de oportunidades que beneficien al sector productivo.

«Reafirmamos nuestro compromiso con un diálogo internacional que garantice acceso equitativo a productos de calidad para todos los ecuatorianos», señaló Sánchez.

El avance en la relación con Corea del Sur representa un hito bilateral y refuerza las bases de una cooperación regional basada en confianza, reciprocidad y fortalecimiento técnico.

Contexto de la relación bilateral

La colaboración entre Ecuador y Corea del Sur en temas regulatorios comenzó con la firma de convenios de reconocimiento mutuo hace más de una década.

El interés de las farmacéuticas coreanas en Ecuador responde a la ubicación estratégica del país y a la posibilidad de acceder a un mercado regional en expansión.

El fortalecimiento de la cooperación permitirá impulsar la producción, asegurar abastecimiento y garantizar que la ciudadanía acceda a medicamentos seguros y eficaces.