La Cancillería del Ecuador confirma 100 vacantes laborales para profesionales de enfermería ecuatorianos en Italia

La Cancillería del Ecuador confirmó que la empresa Randstad de Italia ofrecerá 100 vacantes laborales dirigidas a profesionales de enfermería ecuatorianos. Esta gestión fortalecerá la movilidad laboral y promoverá nuevas oportunidades internacionales para trabajadores nacionales en el sector salud.

El convenio laboral se consolidó tras varias reuniones entre representantes del Ministerio, diplomáticos y empresarios italianos. Además, se analiza ampliar los programas de migración circular hacia Italia en sectores como construcción, mecánica y artesanía, con lo cual se abren más puertas para ecuatorianos en Europa.

Selección de los profesionales de enfermería

La Cancillería de Ecuador señaló que la selección laboral de los profesionales de enfermería se concretará este año. Posteriormente, los elegidos accederán a un curso de capacitación en idioma italiano, requisito indispensable para incorporarse al mercado laboral en Italia.

Asimismo, informó que durante el primer semestre de 2026, dos grupos de trabajadores ecuatorianos ingresarán de manera oficial al sistema laboral italiano. La preparación previa garantizará condiciones seguras para ellos y un proceso ordenado.

Migración laboral segura y regulada

Finalmente, con esta iniciativa, el Gobierno de Ecuador ratifica su compromiso con el fortalecimiento de una movilidad laboral segura, ordenada y regular, consolidando alianzas estratégicas que amplíen las oportunidades en el extranjero para los ecuatorianos, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de Ecuador e Italia

Cabe señalar que en julio pasado el Gobierno de Ecuador y el Gobierno de Italia suscribieron un Memorando de Entendimiento sobre Migración. Dicho instrumento genera oportunidades laborales para los ciudadanos ecuatorianos, ya que permite el acceso al Ecuador a las cuotas de entrada de trabajo en Italia.

Con la firma de este instrumento, ambos países buscan facilitar la movilidad regular de trabajadores contratados e independientes, estacionales y no estacionales, así como de estudiantes y becarios. Además, a través de este acuerdo se busca prevenir la migración irregular mediante iniciativas que informen a la ciudadanía ecuatoriana sobre las vías legales de movilidad y los riesgos asociados a la migración no regular.