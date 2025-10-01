Jóvenes pasantes podrían recibir pago justo gracias a nueva propuesta legislativa

El asambleísta Cristian Benavides, representante del Carchi, presentó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Pasantías el pasado miércoles en la Asamblea Nacional, con el objetivo de garantizar remuneración proporcional al salario básico y afiliación a la Seguridad Social para los pasantes en el sector empresarial.

Propuesta de estipendio mensual para pasantes

El proyecto de Benavides establece que durante la pasantía, los jóvenes recibirán un estipendio proporcional al salario básico unificado o al salario mínimo sectorial vigente, según la jornada parcial trabajada, permitiendo también pactar un monto mayor si la empresa lo acuerda. La propuesta busca reconocer oficialmente la experiencia laboral de los jóvenes y motivarlos a asumir responsabilidades durante su primera experiencia profesional.

El organismo competente del Sistema de Educación Superior regulará la duración de las pasantías, sin que superen los seis meses para evitar una relación laboral. Además, todas las empresas deberán afiliar a los pasantes a la Seguridad Social, asegurando que se realicen los aportes sobre la base del salario básico vigente.

El Ministerio de Trabajo será responsable de establecer los porcentajes mínimos de inclusión de pasantes en cada empresa, considerando el tipo de actividad y el tamaño de la organización. Asimismo, deberá regular el registro de contratos de pasantías y la elaboración de informes de control sobre su cumplimiento.

Beneficios y contexto legal

Según Benavides, las pasantías remuneradas serán reconocidas como experiencia laboral válida tanto en el sector público como en el privado. Las empresas estarán obligadas a emitir un certificado laboral, documento que permitirá a los jóvenes acreditar oficialmente su trayectoria profesional.

El legislador recordó que en 2017 colectivos sociales presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de pasantías vigente, debido a la precarización laboral juvenil. En 2022, la Corte Constitucional estableció que la Asamblea Nacional debía elaborar un nuevo proyecto de ley en un plazo máximo de dos años, protegiendo los derechos de los pasantes.

La normativa anterior fijaba un pago equivalente a un tercio del salario básico, considerado regresivo por la Corte. La nueva propuesta asegura que el pago sea proporcional al salario básico o al mínimo sectorial, garantizando afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y certificación de la experiencia laboral.

Regulación y seguimiento

El Ministerio de Trabajo también supervisará estrictamente los contratos de pasantías para evitar que se vulneren los derechos de los jóvenes. Esta medida busca prevenir la explotación laboral y asegurar que la experiencia profesional contribuya efectivamente a la trayectoria laboral de los pasantes en todos los sectores.

Con esta iniciativa, el legislador busca motivar a los jóvenes a integrarse al sector empresarial, promoviendo remuneración justa, formación profesional y seguridad social desde el inicio de sus carreras.