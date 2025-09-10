COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Asamblea

“Héroes anónimos”: Bomberos de Esmeraldas reciben título de Beneméritos en la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional otorgó el título de Beneméritos a los cuerpos de bomberos de Esmeraldas en reconocimiento a décadas de entrega, valentía y servicio ciudadano.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
“Héroes anónimos”: Bomberos de Esmeraldas reciben título de Beneméritos en la Asamblea Nacional
El reconocimiento constituye un hito para instituciones que han enfrentado múltiples emergencias en la provincia costera.
“Héroes anónimos”: Bomberos de Esmeraldas reciben título de Beneméritos en la Asamblea Nacional
El reconocimiento constituye un hito para instituciones que han enfrentado múltiples emergencias en la provincia costera.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, con 130 votos afirmativos el martes en Quito, declaró Beneméritos a los Cuerpos de Bomberos de la provincia de Esmeraldas, en reconocimiento a su trayectoria, valor y protección a la comunidad.

Reconocimiento unánime de la Asamblea

Los bomberos de Esmeraldas, Quinindé, Atacames, San Lorenzo, Eloy Alfaro, Muisne y Rioverde recibieron la distinción tras una resolución aprobada por unanimidad. El reconocimiento constituye un hito para instituciones que han enfrentado múltiples emergencias en la provincia costera.

El legislador Manuel Casanova, proponente de la moción, resaltó la entrega de los cuerpos de bomberos en situaciones de riesgo. Recordó que su labor ha sido decisiva para salvar vidas en medio de desastres naturales, incendios estructurales e incidentes industriales.

Casanova destacó que esta declaratoria “es un acto de justicia histórica”, porque visibiliza un trabajo cotidiano realizado con sacrificio y sin esperar retribución. Señaló también que el reconocimiento refuerza el compromiso institucional frente a riesgos crecientes.

Valor cívico y ejemplo comunitario

En su intervención, el asambleísta John Polanco calificó a los bomberos como “héroes anónimos” por su valentía en situaciones críticas. Recordó su actuación en incendios de gran magnitud, como el registrado en la Refinería de Esmeraldas, donde se expusieron a peligros extremos para salvaguardar vidas y bienes.

El pleno coincidió en que los cuerpos de bomberos representan un modelo de valores cívicos y altruistas. Este reconocimiento busca inspirar a nuevas generaciones en el compromiso de servicio a la sociedad.

El título de Beneméritos es una distinción reservada para instituciones con un aporte sostenido a la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, consolidando su imagen como referentes en la gestión de emergencias.

Alcance de la resolución

La resolución aprobada por la Asamblea será notificada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia de Esmeraldas. Además, se enviará a las máximas autoridades de cada cuerpo de bomberos para su registro y aplicación.

Este acto fortalece la visibilidad institucional de los bomberos en Esmeraldas, quienes durante décadas han operado con recursos limitados pero con alta preparación técnica. El reconocimiento, más allá del simbolismo, refuerza el apoyo político a su labor.

En el debate parlamentario, se subrayó que los bomberos de Esmeraldas son pieza clave en la protección ciudadana frente a desastres y accidentes. El título de Beneméritos se convierte en una forma de dignificar un servicio esencial para la vida y seguridad de la población.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Selena Gomez revela que padece artritis a causa del lupus: “Incluso abrir una botella me dolía”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Selena Gomez revela que padece artritis a causa del lupus: “Incluso abrir una botella me dolía”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Selena Gomez revela que padece artritis a causa del lupus: “Incluso abrir una botella me dolía”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO