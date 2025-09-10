“Héroes anónimos”: Bomberos de Esmeraldas reciben título de Beneméritos en la Asamblea Nacional

El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, con 130 votos afirmativos el martes en Quito, declaró Beneméritos a los Cuerpos de Bomberos de la provincia de Esmeraldas, en reconocimiento a su trayectoria, valor y protección a la comunidad.

Reconocimiento unánime de la Asamblea

Los bomberos de Esmeraldas, Quinindé, Atacames, San Lorenzo, Eloy Alfaro, Muisne y Rioverde recibieron la distinción tras una resolución aprobada por unanimidad. El reconocimiento constituye un hito para instituciones que han enfrentado múltiples emergencias en la provincia costera.

El legislador Manuel Casanova, proponente de la moción, resaltó la entrega de los cuerpos de bomberos en situaciones de riesgo. Recordó que su labor ha sido decisiva para salvar vidas en medio de desastres naturales, incendios estructurales e incidentes industriales.

Casanova destacó que esta declaratoria “es un acto de justicia histórica”, porque visibiliza un trabajo cotidiano realizado con sacrificio y sin esperar retribución. Señaló también que el reconocimiento refuerza el compromiso institucional frente a riesgos crecientes.

Valor cívico y ejemplo comunitario

En su intervención, el asambleísta John Polanco calificó a los bomberos como “héroes anónimos” por su valentía en situaciones críticas. Recordó su actuación en incendios de gran magnitud, como el registrado en la Refinería de Esmeraldas, donde se expusieron a peligros extremos para salvaguardar vidas y bienes.

El pleno coincidió en que los cuerpos de bomberos representan un modelo de valores cívicos y altruistas. Este reconocimiento busca inspirar a nuevas generaciones en el compromiso de servicio a la sociedad.

El título de Beneméritos es una distinción reservada para instituciones con un aporte sostenido a la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, consolidando su imagen como referentes en la gestión de emergencias.

Alcance de la resolución

La resolución aprobada por la Asamblea será notificada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia de Esmeraldas. Además, se enviará a las máximas autoridades de cada cuerpo de bomberos para su registro y aplicación.

Este acto fortalece la visibilidad institucional de los bomberos en Esmeraldas, quienes durante décadas han operado con recursos limitados pero con alta preparación técnica. El reconocimiento, más allá del simbolismo, refuerza el apoyo político a su labor.

En el debate parlamentario, se subrayó que los bomberos de Esmeraldas son pieza clave en la protección ciudadana frente a desastres y accidentes. El título de Beneméritos se convierte en una forma de dignificar un servicio esencial para la vida y seguridad de la población.