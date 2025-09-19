Gremios productivos de Ecuador rechazan el paro nacional anunciado por la Conaie; alertan riesgo para exportaciones y la economía nacional.

El Clúster Bananero y Platanero del Ecuador, junto con la Cámara de Industrias de Guayaquil y la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha, difundieron comunicados oficiales. Estos gremios productivos rechazan las paralizaciones de la Conaie y bloqueos anunciados que alteran la vida productiva y social del Ecuador.

Las organizaciones advirtieron que el cierre de vías pone en riesgo el sustento de miles de familias, la economía nacional y el cumplimiento de exportaciones estratégicas. Los empresarios recalcaron que estas acciones interrumpen el crecimiento del país y afectan gravemente la confianza de los mercados internacionales.

Los comunicados se emitieron después del anuncio de la Conaie, que convocó a un paro nacional inmediato e indefinido en Ecuador. La decisión recibió además el respaldo de otras organizaciones sociales y sindicales que amenazan con extender la movilización.

Rechazamos los bloqueos y paralizaciones que ponen en riesgo la productividad, el sustento de miles de familias y la estabilidad de uno de los sectores estratégicos del país.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que las exportaciones no se detengan.#BananoEcuador pic.twitter.com/aOVytUjaBv — Clúster Bananero del Ecuador (@Clusterbananero) September 19, 2025

Pronunciamiento frente al paro nacional de la Conaie

Los gremios productivos recordaron que los bloqueos generan pérdidas económicas y limitan derechos fundamentales como la movilidad y el trabajo. Destacaron que las actividades productivas no pueden convertirse en escenario de presión política que termine golpeando a millones de ecuatorianos.

La Cámara de Industrias de Guayaquil remarcó que impedir el desenvolvimiento de la vida diaria no solo afecta a la economía. También daña la tranquilidad de millones de ciudadanos que ven vulnerado su derecho a vivir en paz y producir en libertad.

Los gremios exigieron respeto a la institucionalidad y al orden democrático. Reiteraron que la estabilidad del país requiere diálogo transparente y soluciones pacíficas que permitan proteger los empleos y la competitividad internacional del Ecuador.

🕊️💼 El derecho a trabajar y vivir en paz es de todos los ecuatorianos.

Las paralizaciones no solo frenan la economía, también vulneran la libertad de millones de ciudadanos de movilizarse, producir y convivir en armonía.

Defendamos juntos la paz ciudadana. pic.twitter.com/CPMljTHDcR — Cámara de Industrias de Guayaquil (@Industriasgye) September 19, 2025

Un llamado al diálogo y respeto institucional

La Cámara de Industrias y Producción recordó que la democracia implica el derecho a disentir, pero siempre dentro de cauces institucionales y pacíficos. La organización recalcó que la protesta no puede convertirse en violencia ni en obstáculo a los sectores estratégicos del país.

El sector productivo insistió en que se debe mantener un debate de ideas con respeto a las decisiones de las autoridades nacionales. Además, advirtió que no se puede permitir que minorías radicales afecten la seguridad y la vida digna de los ecuatorianos.