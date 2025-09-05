COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Salud

Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

El personal de limpieza y seguridad de hospitales públicos en Manabí exige el pago de salarios atrasados que acumulan hasta 11 meses.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores hospitalarios
La ministra de Economía y Finanzas del Ecuador, Sariha Moya. Foto: API.
Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores hospitalarios
La ministra de Economía y Finanzas del Ecuador, Sariha Moya. Foto: API.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

Frente al creciente malestar del personal proveedor de servicios en varios hospitales públicos, el Gobierno de Ecuador se pronunció para explicar las causas del retraso en el pago de sueldos.

La ministra de Economía, Sariha Moya, detalló: “Cuando asumí esta responsabilidad, el primer monto que se revisó es cuánto estaba destinado a proveedores de la salud. El monto ascendía alrededor de los $108 millones. A la fecha, ese monto asciende a más de $500 millones”, precisó la funcionaria en un entrevista con Democracia TV.

Moya atribuyó los retrasos no a fallas del Ministerio de Finanzas, sino a que los hospitales generan tarde los cursos de pago. Esto dificulta cumplir con las obligaciones a tiempo. Además, informó que desde abril del 2025, el Gobierno ha duplicado el presupuesto para asignaciones destinadas a empresas que prestan servicios como seguridad y limpieza.

Protestas en hospitales de Manabí exigen pago de salarios atrasados

Este jueves 04 de septiembre del 2025, el personal de seguridad y limpieza del Hospital de Especialidades de Portoviejo realizó un plantón para exigir el pago de salarios atrasados. Estos alcanzan hasta once meses. Los trabajadores denunciaron que no han recibido sus sueldos correspondientes a trabajos realizados este año y el anterior.

Estas protestas exponen la tensión entre los proveedores y las autoridades. Mientras tanto, la continuidad de servicios esenciales en hospitales públicos pende de la solución a estos atrasos.

Hospitales públicos de Ecuador: desabastecimiento de insumos médicos

Por otro lado, el anuncio de la ministra Sariha Moya ocurre en medio de una crisis sanitaria nacional. Esta situación se agravó tras el fallecimiento reciente de doce recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Los decesos fueron supuestamente por desabastecimiento de insumos médicos.

El Colegio Médico del Guayas y otras entidades han solicitado declarar la emergencia en el sector salud debido a la persistente escasez de recursos. Al menos cinco grandes hospitales en Guayas presentan problemas operativos de servicios básicos como seguridad y limpieza, afectando la calidad asistencial.

Gobierno de Ecuador crea Comité Nacional de Salud para enfrentar crisis y mejorar suministros

En respuesta a la emergencia, el presidente, Daniel Noboa, creó el Comité Nacional de Salud Pública (Consap) para diseñar la compra masiva de medicamentos. Este plan busca garantizar el abastecimiento en hospitales públicos. La iniciativa busca superar la crisis mediante una gestión más eficiente y planificada.

El presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar Lama, afirmó: “Hemos concluido los procesos de planificación de compra masiva. Se han determinado los requisitos de los proveedores de la Red Pública y cuántos medicamentos necesitamos. Asimismo, tenemos los equipos listos para asegurar el suministro de medicamentos para los próximos 18 meses”. Este avance representa una esperanza para la normalización del abastecimiento y servicios hospitalarios en Ecuador.

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

“Cucarachas al por mayor”, nuevo hallazgo de plagas en un control de la Arcsa en Ibarra

5 de septiembre de 1782: El sacrificio de Bartolina Sisa en la lucha por la libertad indígena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

“Cucarachas al por mayor”, nuevo hallazgo de plagas en un control de la Arcsa en Ibarra

5 de septiembre de 1782: El sacrificio de Bartolina Sisa en la lucha por la libertad indígena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

“Cucarachas al por mayor”, nuevo hallazgo de plagas en un control de la Arcsa en Ibarra

5 de septiembre de 1782: El sacrificio de Bartolina Sisa en la lucha por la libertad indígena

Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C cumple 35 años: ¿Cómo es la vida de Marangely Lozada?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO