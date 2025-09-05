Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

Frente al creciente malestar del personal proveedor de servicios en varios hospitales públicos, el Gobierno de Ecuador se pronunció para explicar las causas del retraso en el pago de sueldos.

La ministra de Economía, Sariha Moya, detalló: “Cuando asumí esta responsabilidad, el primer monto que se revisó es cuánto estaba destinado a proveedores de la salud. El monto ascendía alrededor de los $108 millones. A la fecha, ese monto asciende a más de $500 millones”, precisó la funcionaria en un entrevista con Democracia TV.

Moya atribuyó los retrasos no a fallas del Ministerio de Finanzas, sino a que los hospitales generan tarde los cursos de pago. Esto dificulta cumplir con las obligaciones a tiempo. Además, informó que desde abril del 2025, el Gobierno ha duplicado el presupuesto para asignaciones destinadas a empresas que prestan servicios como seguridad y limpieza.

Protestas en hospitales de Manabí exigen pago de salarios atrasados

Este jueves 04 de septiembre del 2025, el personal de seguridad y limpieza del Hospital de Especialidades de Portoviejo realizó un plantón para exigir el pago de salarios atrasados. Estos alcanzan hasta once meses. Los trabajadores denunciaron que no han recibido sus sueldos correspondientes a trabajos realizados este año y el anterior.

Estas protestas exponen la tensión entre los proveedores y las autoridades. Mientras tanto, la continuidad de servicios esenciales en hospitales públicos pende de la solución a estos atrasos.

Hospitales públicos de Ecuador: desabastecimiento de insumos médicos

Por otro lado, el anuncio de la ministra Sariha Moya ocurre en medio de una crisis sanitaria nacional. Esta situación se agravó tras el fallecimiento reciente de doce recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Los decesos fueron supuestamente por desabastecimiento de insumos médicos.

El Colegio Médico del Guayas y otras entidades han solicitado declarar la emergencia en el sector salud debido a la persistente escasez de recursos. Al menos cinco grandes hospitales en Guayas presentan problemas operativos de servicios básicos como seguridad y limpieza, afectando la calidad asistencial.

Gobierno de Ecuador crea Comité Nacional de Salud para enfrentar crisis y mejorar suministros

En respuesta a la emergencia, el presidente, Daniel Noboa, creó el Comité Nacional de Salud Pública (Consap) para diseñar la compra masiva de medicamentos. Este plan busca garantizar el abastecimiento en hospitales públicos. La iniciativa busca superar la crisis mediante una gestión más eficiente y planificada.

El presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar Lama, afirmó: “Hemos concluido los procesos de planificación de compra masiva. Se han determinado los requisitos de los proveedores de la Red Pública y cuántos medicamentos necesitamos. Asimismo, tenemos los equipos listos para asegurar el suministro de medicamentos para los próximos 18 meses”. Este avance representa una esperanza para la normalización del abastecimiento y servicios hospitalarios en Ecuador.