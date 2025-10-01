Gobierno anuncia compensación temporal de $51 millones para transportistas comerciales

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, anunció este miércoles 1 de octubre un nuevo sistema de compensación temporal para transportistas comerciales, que comenzará a implementarse esta semana. Dirigido a transporte mixto, institucional, carga liviana y pesada, el incentivo busca aliviar el impacto de la eliminación del subsidio al diésel, con un presupuesto de $51 millones para tres meses.

En una entrevista con Teleamazonas, Luque informó que los registros para acceder al programa iniciarán a finales de esta semana. “Vamos a empezar registros para el tema del transporte comercial”, afirmó, destacando que el Gobierno ya identificó a los posibles beneficiarios. Los pagos, estimados en $17 millones mensuales, variarán según la modalidad: entre $150 y $170 para transporte mixto y carga liviana, y un monto mayor para institucional y carga pesada.

Ajustes en montos y plazos para transportistas

El incentivo, que excluye al transporte empresarial, está diseñado para conductores propietarios que necesitan apoyo para cubrir costos operativos. El ministro aclaró que en el caso de carga pesada, el beneficio se dirige a quienes realizan fletes de manera independiente, mientras que las empresas deberán negociar directamente los valores de los fletes con otras compañías.

Hasta ahora, 18.700 transportistas han recibido $14,6 millones en compensaciones previas, según datos del ministerio. Aunque el número exacto de beneficiarios del nuevo programa aún se está definiendo, el proceso de registro permitirá precisar esta cifra. Luque enfatizó que los montos asignados dependerán de la modalidad de transporte, garantizando un enfoque equitativo.

Facilidades para el pago de incentivos

Para facilitar el acceso a los fondos, el Gobierno modificó el decreto 161, permitiendo que los transportistas con problemas en sus cuentas bancarias puedan recibir los incentivos en efectivo a través de BanEcuador y Banco del Pacífico. “Aquella persona que tiene problemas en la cuenta bancaria puede elegir recibir en efectivo y seleccionar el establecimiento donde desea cobrar”, explicó Luque.

El sistema de registro del ministerio incluye una opción para que los beneficiarios indiquen su preferencia de pago, y el listado será enviado a las entidades bancarias correspondientes. Esta medida busca agilizar el proceso y garantizar que los transportistas accedan a los fondos sin inconvenientes, especialmente aquellos que enfrentan limitaciones bancarias.

Diálogo permanente con el sector transporte

Los ajustes en los incentivos para transporte interprovincial e intraprovincial son resultado de un diálogo continuo con el sector. Los propietarios de buses interprovinciales ahora recibirán $1.800 en lugar de $1.000, mientras que los intraprovinciales pasarán de $600 a $1.000, con un plazo reducido de ocho a seis meses. “Nos pareció razonable reducir el plazo y aumentar el monto mensual”, señaló Luque.

El contexto de estas medidas se enmarca en la eliminación del subsidio al diésel, una reforma que ha generado retos económicos para los transportistas. Las compensaciones temporales buscan estabilizar el sector mientras se diseñan soluciones a largo plazo. El transporte comercial, vital para la economía ecuatoriana, se beneficia de este programa que prioriza a los conductores independientes.

Impacto esperado en el transporte comercial

El Gobierno espera que el programa beneficie a miles de transportistas, fortaleciendo un sector clave para el país. Los detalles finales sobre el número de beneficiarios y los montos exactos se conocerán tras el cierre del registro. Esto, mientras e espera sea eficiente y accesible. Este incentivo temporal es parte de un esfuerzo más amplio por garantizar la sostenibilidad del transporte comercial.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca responder a las necesidades del sector mientras mantiene un diálogo abierto para futuros ajustes. La implementación del programa será clave para mitigar los efectos de la eliminación del subsidio al diésel y apoyar a los transportistas en un contexto económico desafiante.