Gobierno abre inscripción a cursos gratuitos para 215 mil docentes en Mecapacito

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura habilitó la inscripción para 215 mil docentes en los cursos gratuitos del Centro de Formación Digital Mecapacito, que se realizarán a partir del 8 de octubre de 2025. La convocatoria busca mejorar las competencias profesionales en todo el país, dentro del Plan Nacional de Formación Permanente.

Cursos y competencias disponibles

La plataforma Mecapacito organiza la formación en cinco competencias: Didáctica, Digital, Disciplinar, Pedagógica y Socioemocional. Los interesados pueden inscribirse hasta el 5 de octubre de 2025 en https://mecapacito.educacion.gob.ec/.

Entre los cursos destacados están Formación en Artes para docentes, Estrategias didácticas para la enseñanza de Historia, y Fortalecimiento de las capacidades lingüísticas en Lengua y Literatura. Estas opciones promueven una enseñanza crítica, creativa y más integral.

Además, se incluyen programas especializados como Formación para profesionales UDAI, Gestión de bibliotecas como espacios de educación no convencionales, Fortalecimiento de la habilidad Speaking en inglés y Metodologías de la investigación aplicadas al aprendizaje.

Impacto y relevancia de la iniciativa

El Centro de Formación Digital Mecapacito ofrece cursos en línea con recursos tecnológicos variados. Esta plataforma se constituye como un soporte esencial para el desarrollo profesional continuo de los docentes. Su uso busca garantizar actualización constante, mejorar la práctica pedagógica y fomentar la educación inclusiva en todo el país.

La iniciativa también refuerza la revalorización de la labor docente, asegurando que los educadores cuenten con herramientas para enfrentar desafíos modernos en la enseñanza. Según el Ministerio de Educación, los cursos fortalecen tanto competencias técnicas como habilidades socioemocionales.

Inscripción y ejecución

Las inscripciones para los cursos de Mecapacito permanecen abiertas hasta el 5 de octubre de 2025, y las clases comenzarán el 8 de octubre de 2025. El proceso de registro es completamente en línea y gratuito, facilitando el acceso a docentes de todas las regiones del país.

El Ministerio de Educación subraya que la formación permanente contribuye directamente a la mejora de la calidad educativa y al desarrollo profesional de los docentes ecuatorianos. Con esta estrategia, se espera que miles de educadores adquieran nuevas habilidades y actualicen sus conocimientos en áreas clave para el aprendizaje.