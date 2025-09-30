Gobernadora de Imbabura se suma a diálogo con dirigentes indígenas en medio del paro

La gobernadora Maite Landeta asistirá este 30 de septiembre a un diálogo convocado por la UTN en Imbabura, con autoridades, dirigentes y ciudadanos, para abordar los desafíos que enfrenta la provincia durante el paro indígena por la eliminación del subsidio al diésel.

Gobernación e indígenas buscan consenso

En un comunicado oficial, la gobernadora agradeció la invitación y destacó la importancia de “construir puentes entre la academia, las autoridades y la ciudadanía”. Señaló que el encuentro permitirá fortalecer la democracia participativa, fomentar la transparencia y generar soluciones conjuntas respetando la pluralidad.

La convocatoria de la Universidad Técnica del Norte (UTN) extiende la invitación a toda la población de Imbabura, promoviendo la integración de la ciudadanía en el proceso de reflexión. Landeta enfatizó que este espacio pretende superar la confrontación y abrir canales de comunicación permanentes.

Según fuentes de la gobernación, el diálogo incluye temas prioritarios como salud, educación, apoyo agrícola y respaldo a microempresarios, buscando atender las demandas de las comunidades afectadas por las protestas.

Primeros acercamientos entre Gobierno y dirigentes

El alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, confirmó que entre el fin de semana y el lunes se realizaron los primeros encuentros entre ministros del Gobierno de Daniel Noboa y líderes indígenas y campesinos. Más de cien dirigentes de cinco pueblos y nacionalidades participaron para exponer sus necesidades y propuestas.

Castillo destacó que hay voluntad de diálogo por ambas partes, aunque reconoció que los cierres de carreteras continúan afectando el abastecimiento de combustible y productos básicos en la provincia. Señaló que los encuentros preliminares sirven como base para acuerdos definitivos que permitan recuperar la normalidad.

El alcalde subrayó que estas conversaciones buscan mantener la cohesión social y evitar confrontaciones que afecten la vida cotidiana de los habitantes de Ibarra y otras localidades.

Convoys humanitarios y tensiones en las rutas

Durante el fin de semana se permitió el ingreso de convoys humanitarios con productos de primera necesidad, tras negociaciones entre dirigentes y autoridades. Sin embargo, se registraron ataques a algunos convoyes, incluyendo uno liderado por el presidente Daniel Noboa con delegados internacionales.

En los incidentes reportados falleció un manifestante y varios miembros de las fuerzas armadas resultaron heridos. La Conaie y las autoridades confirmaron los hechos, resaltando la necesidad de mantener el diálogo para evitar nuevas víctimas.

Pese a este contexto, el alcalde de Ibarra insistió en que avanzar hacia acuerdos definitivos es la vía para garantizar la seguridad, el abastecimiento y la estabilidad en la provincia.