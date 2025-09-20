Foro por la Democracia rechaza convocatoria directa a Constituyente sin control de la Corte Constitucional

El Foro por la Democracia, integrado por juristas y ciudadanos, denunció el viernes en Quito un “grave rompimiento del orden democrático”. Esto por el envío directo por parte del Presidente de Ecuador Daniel Noboa de la convocatoria a una Asamblea Constituyente al Consejo Nacional Electoral, sin control previo de la Corte Constitucional.

Foro denuncia ruptura del orden democrático

El colectivo ciudadano señaló que el Ejecutivo vulneró la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Estas normas obligan a que cualquier mecanismo de consulta que implique cambios totales o parciales a la Carta Magna sea revisado previamente por la Corte Constitucional, como órgano máximo de supervisión del régimen constitucional.

“Hoy, con mucha preocupación, hemos presenciado un rompimiento grave del orden democrático en el país”, expresaron los voceros del Foro en un comunicado firmado entre otros por Gonzalo Muñoz y Mauricio Alarcón Salvador.

Además, recordaron que la Corte Constitucional ya se pronunció en fallos previos, como los casos 2-24-RC/24 y 10-25-RC/25, que obligan a respetar este procedimiento.

Foro por la Democracia alerta sobre atropello constitucional

El documento califica como un desacato del Ejecutivo la decisión de remitir la convocatoria al CNE sin dictamen de la Corte. “Este proceder evidencia un grave desprecio por los fundamentos mismos del Estado de Derecho”, señala el texto. Se subraya que la democracia se sostiene en reglas que deben cumplirse más allá de afinidades políticas o intereses partidistas.

El Foro advierte que la instrumentalización fraudulenta de la institución de la Asamblea Constituyente para fines inmediatos partidistas o políticos debilita la democracia y erosiona el respeto ciudadano a la ley.

Exigen respeto al procedimiento constitucional

El colectivo sostuvo que una Asamblea Constituyente solo puede realizarse como ejercicio democrático, serio, meditado, participativo e inclusivo. “Debe ser un mecanismo de diálogo entre todos los actores y ciudadanos, no una forma de sometimiento del poder político a quienes no suscriben sus ideas”, agrega el pronunciamiento.

Los miembros del Foro hicieron un llamado al Consejo Nacional Electoral para que cumpla su deber de respeto a la Constitución y remita el pedido del Ejecutivo a la Corte Constitucional, a fin de obtener el dictamen correspondiente.

Piden sensatez y respeto al Estado de derecho

“Confiamos en que la cordura, la sensatez y la observancia por el Estado de Derecho prevalecerán”, enfatizaron los firmantes.

El Foro por la Democracia recordó que se trata de un colectivo ciudadano. Además, precisó que es autoconvocado con el objetivo es promover debates sobre democracia y Estado de Derecho en Ecuador. Entre los firmantes constan reconocidos juristas, académicos y activistas. Entre los firmantes están Marcelo Espinel, Ramiro Ávila, Alfredo Espinosa, Marcela Estrella. También constan Henry Cucalón, Melania Carrión, Arturo Moscoso, René Betancourt, Agustín Grijalva y Verónica Morales, entre otros.