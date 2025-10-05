COMUNIDAD POR USD 1
Feriado 9 de octubre: los 10 destinos turísticos imperdibles en Ecuador lejos del paro nacional

En el feriado del 9 de octubre, descubre los 10 mejores destinos turísticos de Ecuador. Vive experiencias únicas y disfruta del turismo seguro, lejos del paro nacional.
Feriado 9 de octubre: Los 10 destinos turísticos imperdibles en Ecuador lejos del paro nacional.
La costa ecuatoriana se presenta como el refugio ideal para desconectar, con playas, atardeceres inolvidables y sin interrupciones por las protestas. Foto:Freepik.
Elías Sánchez

Redacción ED.

Mientras continúa el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que mantiene intensas manifestaciones y bloqueos viales en provincias de la Sierra como Imbabura, el presidente Daniel Noboa ha decidido ampliar el feriado por la Independencia de Guayaquil al jueves 9 y viernes 10 de octubre.Esta medida tiene como objetivo incentivar el turismo interno y reactivar la economía local en medio de la actual tensión social.

Es así que la costa ecuatoriana se presenta como el refugio ideal para desconectar, con playas, atardeceres inolvidables y sin interrupciones por las protestas. Las movilizaciones se concentran en la Sierra norte y sur, mientras que las regiones costeras permanecen sin afectaciones.

¿Por qué la Costa es la mejor opción para el feriado del 9 de octubre?

El paro nacional, iniciado el 22 de septiembre en protesta por la eliminación del subsidio al diésel, ha paralizado vías clave en la Sierra, como en Otavalo, dificultando el acceso a atractivos andinos.

En contraste, la Costa ecuatoriana permanece libre de cierres, y los vuelos directos desde Quito y Guayaquil operan normalmente.

Los 10 mejores destinos en Ecuador sin impacto del paro nacional

1-Salinas (Santa Elena): Conocida como la ‘Miami ecuatoriana’, destaca por sus playas de arena blanca, vida nocturna activa y deportes acuáticos como surf, pesca y parapente. Combina modernidad, gastronomía marina y atractivos naturales, posicionándola como el principal balneario del litoral en este feriado del 9 de octubre.

2-Montañita (Santa Elena): Ícono del turismo juvenil y alternativo, famosa por su ambiente bohemio, olas para surf y vibrante vida nocturna. Es un punto de encuentro para quienes buscan aventura, relajación y cultura mochilera frente al mar.

3-Guayaquil: La ciudad más grande de Ecuador, conocida como ‘La Perla del Pacífico’, ofrece el Malecón 2000, el barrio Las Peñas y una rica oferta cultural y gastronómica. Es un destino ideal tanto para turistas como para viajeros de negocios.

4-Manta (Manabí): Importante puerto y destino turístico con bellas playas, gastronomía marina e infraestructura moderna. Ideal para deportes acuáticos, vida nocturna y visitas a lugares cercanos como Santa Marianita y San Mateo.

5-Crucita (Manabí): Con playas amplias y ambiente tranquilo, Crucita es perfecta para descansar y disfrutar de gastronomía marina y deportes aéreos como el parapente. Su proximidad a Manta y Portoviejo la convierte en un lugar accesible para turismo familiar y grupal en este feriado del 9 de octubre.

No se quedan atrás

6-Atacames (Esmeraldas): Con extensas playas y un ambiente tropical vibrante, es uno de los balnearios más populares del litoral. Destacan su gastronomía afroecuatoriana, cócteles frente al mar y actividades como banana boat y paseos en lancha.

7-Mompiche (Esmeraldas): Destino ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza. Rodeado de selva y mar, ofrece olas para surf, paisajes vírgenes, manglares y una gastronomía local basada en mariscos frescos.

8-Canoa (Manabí): Balneario con impresionantes paisajes, acantilados y atmósfera relajada, perfecto para surf, parapente y paseos en la playa. Su oferta gastronómica y hotelera la posiciona como una joya del turismo costero.

9-Parque Nacional Machalilla (Manabí): Santuario ecológico reconocido por su biodiversidad, playas paradisíacas como Los Frailes y riqueza cultural precolombina. Ideal para ecoturismo, avistamiento de aves y aventura en la naturaleza, especialmente en el feriado del 9 de octubre.

10-Galápagos: Archipiélago famoso mundialmente por su biodiversidad única y su valor científico. Ofrece actividades como snorkel con tortugas marinas, avistamiento de aves y lobos marinos, además de paisajes volcánicos y playas de ensueño, siendo el destino estrella para este feriado.

Recomendaciones para tu viaje

-Planifica tu ruta y hospedaje con anticipación para evitar contratiempos y conseguir mejores precios.

-Revisa el clima para preparar adecuadamente tu equipaje y aprovecha cada momento sin inconvenientes.

-Durante el trayecto, mantén seguros tus documentos y dinero. Lleva snacks y agua para reducir paradas innecesarias, haciendo tu viaje más cómodo y seguro.

-Respeta las normas locales y cuida el entorno en los destinos turísticos. No dejes basura ni dañes la flora o fauna, contribuyendo así con un turismo sostenible para todos.

-Finalmente, disfruta con moderación la gastronomía y actividades locales: prueba platos típicos y participa en deportes o paseos guiados para enriquecer tu experiencia y apoyar la economía local, creando recuerdos inolvidables.

