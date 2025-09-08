Estrategia “Tiempo para ser docente” beneficiará a más de 130 mil maestros en el país

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura presentó este 6 de septiembre en Quito la Estrategia “Tiempo para Ser Docente”, iniciativa que beneficiará a 130.570 docentes del país al reducir la carga administrativa que enfrentan cada semana. El programa busca optimizar horas laborales, fortalecer el rol pedagógico y garantizar un mejor desempeño en el aula.

Estrategia para liberar tiempo docente

Actualmente, los docentes emplean 27 horas con 47 minutos semanales en actividades administrativas. Con la implementación progresiva de la Estrategia, ese tiempo se reducirá a 21 horas con 15 minutos, lo que representa una disminución cercana a siete horas. De este modo, los maestros podrán dedicar más tiempo a la enseñanza directa y a la formación de los estudiantes.

El plan contempla 16 acciones específicas divididas en cuatro áreas prioritarias. Estas medidas se aplicarán de manera gradual durante siete meses, con la meta de garantizar que los docentes concentren sus esfuerzos en procesos pedagógicos y de investigación.

La estrategia también busca reforzar la participación en programas de capacitación, investigación y proyectos educativos. Así, se espera que el impacto positivo alcance a la comunidad educativa en general, incluyendo a estudiantes y familias.

Declaraciones de autoridades

Durante el lanzamiento, la ministra Alegría Crespo destacó la relevancia del programa: “Estamos reduciendo la carga administrativa para que los docentes dediquen sus 40 horas semanales a lo que realmente importa. 40 horas justas, 40 horas dignas”.

El diseño de la Estrategia fue resultado de un proceso participativo. Se incluyeron aportes de actores del sistema educativo y se tomaron como referencia experiencias internacionales exitosas, adaptadas a la realidad ecuatoriana.

En el evento también intervino Claudia Cadena, representante de VVOB en Ecuador, quien resaltó la necesidad de fortalecer el papel transformador de los docentes. Señaló que esta medida contribuirá a la revalorización de la profesión y al desarrollo de una educación más inclusiva.

Compromiso con la educación

Con la aplicación de la Estrategia “Tiempo para Ser Docente”, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de garantizar educación de calidad, inclusiva y equitativa. El enfoque pone en el centro el aprendizaje de los estudiantes y la dignificación de la labor docente.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura proyecta que este programa permitirá mejorar las condiciones laborales de los docentes, aumentar su motivación y elevar los niveles de enseñanza en instituciones fiscales de todo el país.

El objetivo final es claro: asegurar que cada hora ganada a los trámites se convierta en una oportunidad para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y la formación de nuevas generaciones en Ecuador.