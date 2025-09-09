El Presidente Daniel Noboa entregó la renovada vía que une las provincias de Manabí y Santa Elena

El Presidente Daniel Noboa, inauguró oficialmente los 140 kilómetros de carretera rehabilitada en la Ruta del Spondylus, que conecta las provincias de Manabí y Santa Elena. La ceremonia se realizó en la ‘Y’ de ingreso a la parroquia San Mateo, en Manta. Precisamente, a unos kilómetros de allí culminaron los trabajos ejecutados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con una inversión superior a los 22 millones de dólares.

La rehabilitación de esta vía, que une dos provincias clave de la costa ecuatoriana, responde a la necesidad de mejorar la infraestructura vial. Algunos tramos de esta carretera presentaban un deterioro severo que afectaba la movilidad y el comercio. La obra incluye asfalto nuevo, cunetas limpias y señalización completa, tanto vertical como horizontal. Aquello garantiza mayor seguridad para los conductores y peatones.

El Presidente Daniel Noboa se refirió a Manabí

La Ruta del Spondylus, conocida por su importancia turística y económica, conecta localidades costeras y facilita el transporte de productos agrícolas y pesqueros. Durante el acto, el presidente Noboa destacó que esta entrega cumple con los compromisos adquiridos durante su campaña con la provincia de Manabí. “Esta obra demuestra que nuestro gobierno trabaja por el desarrollo de Manabí y del país”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, señaló que el gobierno prioriza las necesidades de la provincia. Anunció también que el Comité de Reconstrucción ejecutará más proyectos en varios cantones de Manabí para impulsar el desarrollo regional. La rehabilitación de la carretera, que comenzó hace varios meses, es parte de un plan más amplio para modernizar la infraestructura vial del país.

La vía es de relevancia para la economía local

Manabí, se convirtió en una de las provincias más afectadas por el terremoto de 2016 y por ello ha sido priorizada para obras de reconstrucción y desarrollo. Según datos del Ministerio de Transporte, la Ruta del Spondylus soporta un tráfico diario de aproximadamente 10 mil vehículos. Aquello subraya su relevancia para la economía local, especialmente en sectores como el turismo, la pesca y la agricultura.

La entrega de la vía beneficia directamente a comunidades de Manta, Montecristi, Jaramijó y otras localidades costeras, mejorando la conectividad con Santa Elena. Las autoridades esperan que la obra impulse el comercio y el turismo, al tiempo que reduce los tiempos de traslado. El gobierno anunció que continuará monitoreando el estado de la carretera para garantizar su mantenimiento.