El Gobierno de Ecuador impulsa miles de empleos en Cotopaxi gracias a la Ruta de la Empleabilidad

En Pujilí, el gobierno del presidente Daniel Noboa suscribió un acuerdo con Merizalde & Ramírez Flowers, en el marco del proyecto Ruta de la Empleabilidad.
Guido Bajaña Yude, ministro del Trabajo subrogante, en el acto de suscripción del acuerdo con la empresa Merizalde & Ramírez Flowers. Foto: Ministerio del Trabajo Ecuador.
La generación de empleo en Ecuador se fortalece con nuevas alianzas. En Pujilí, Cotopaxi, el gobierno del presidente Daniel Noboa suscribió un acuerdo con Merizalde & Ramírez Flowers en el marco del proyecto Ruta de la Empleabilidad. Este programa busca abrir más oportunidades laborales en condiciones justas, dignas y transparentes, dirigidas principalmente a jóvenes, mujeres y adultos.

La Ruta de la Empleabilidad avanza como una política pública estratégica que respalda al sector productivo. Con la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, Cotopaxi registra actualmente 10.090 contratos de trabajo vigentes en 1.564 empresas para jóvenes entre 18 y 29 años.

Participación de autoridades y compromiso empresarial

Durante el evento participaron Guido Bajaña Yude, ministro del Trabajo subrogante, y José Merizalde, CEO de la empresa aliada.

En su intervención, Bajaña destacó: “La política de generación de empleo, liderada por el presidente de la República, Daniel Noboa, llega a todos los rincones del Ecuador, sin dejar a nadie atrás porque solo juntos lograremos un país de oportunidades y desarrollo”, precisó.

Por su parte, José Merizalde Ramírez recalcó el compromiso empresarial con el desarrollo: “estamos comprometidos con el empleo, siempre apoyaremos estas acciones que van a favor de los jóvenes, de las mujeres, de nuestro cantón y del país”, pronunció.

Ecuador: expansión nacional del proyecto Ruta de la Empleabilidad

El proyecto Ruta de la Empleabilidad inició en junio de 2024 y cuenta con el respaldo de empresas privadas que impulsan la contratación formal. A escala nacional, ya existen convenios con más de 50 empresas en Guayas, Tungurahua, Azuay, Manabí, Chimborazo, El Oro, Loja, Imbabura, Galápagos y Cotopaxi.

El gobierno de Daniel Noboa se enfoca en garantizar condiciones laborales dignas, seguras y transparentes, con igualdad de oportunidades para todos los sectores de la sociedad. Este esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo y el sector privado fortalece la generación de empleo en Ecuador y dinamiza la economía nacional.

