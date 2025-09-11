COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

El ECU 911 atendió 989 emergencias por suicidio e intentos entre enero y septiembre del 2025

De acuerdo al informe, la provincia de Pichincha registró el mayor número de intentos de suicidio con 391 casos, seguida de Guayas con 79 y Tungurahua con 65.
El ECU 911 atendió 989 emergencias por suicidio e intentos entre enero y septiembre del 2025.
El ECU 911 reiteró el uso de la campaña “Alerta las señales”, e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo y buscar ayuda psicológica mediante la línea 9-1-1.
El ECU 911 atendió 989 emergencias por suicidio e intentos entre enero y septiembre del 2025.
El ECU 911 reiteró el uso de la campaña “Alerta las señales”, e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo y buscar ayuda psicológica mediante la línea 9-1-1.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó 989 emergencias relacionadas con intentos autolíticos (intentos de suicidio) y suicidios en Ecuador entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de 2025, según su boletín oficial publicado con motivo del Día de la Prevención del Suicidio. De estas emergencias, 724 llamadas correspondieron a intentos autolíticos y 265 por suicidios.

De acuerdo al informe, la provincia de Pichincha registró el mayor número de intentos de suicidio con 391 casos, seguida de Guayas con 79 y Tungurahua con 65.

En cuanto a los hechos consumados, el mayor número de suicidios se reportó en Guayas (46), Pichincha (26), Chimborazo (18) y Manabí (17). El boletín indica además que provincias varias sumaron un total de 141 suicidios y 128 intentos autolíticos.

El siguiente detalle muestra la clasificación por provincia, según el informe de ECU 911:

Alerta por suicidios en Ecuador

Provincia Casos
Guayas 46
Pichincha 26
Chimborazo 18
Manabí 17
Imbabura 17
Otras provincias 141
Total 265

Intento de autolítico (intentos de suicidio)

Provincia Casos
Pichincha 391
Guayas 79
Tungurahua 65
Azuay 38
Cotopaxi 23
Otras provincias 128
Total 724

Reducción y prevención

La cifra de intentos autolíticos muestra una disminución en comparación al año anterior. En 2024, el ECU 911 reportó 861 llamadas por intentos autolíticos y 441 casos atendidos por suicidio, mientras que hasta septiembre solo se había registrado 293 alertas, lo que refleja una disminución del 10% en 2025.

Además, el ECU 911 reiteró el uso de la campaña “Alerta las señales”, e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo y buscar ayuda psicológica mediante la línea 9-1-1, la cual cuenta con equipos de logística y contención emocional activa las 24 horas del día.

