El ECU 911 atendió 989 emergencias por suicidio e intentos entre enero y septiembre del 2025.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó 989 emergencias relacionadas con intentos autolíticos (intentos de suicidio) y suicidios en Ecuador entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de 2025, según su boletín oficial publicado con motivo del Día de la Prevención del Suicidio. De estas emergencias, 724 llamadas correspondieron a intentos autolíticos y 265 por suicidios.
De acuerdo al informe, la provincia de Pichincha registró el mayor número de intentos de suicidio con 391 casos, seguida de Guayas con 79 y Tungurahua con 65.
En cuanto a los hechos consumados, el mayor número de suicidios se reportó en Guayas (46), Pichincha (26), Chimborazo (18) y Manabí (17). El boletín indica además que provincias varias sumaron un total de 141 suicidios y 128 intentos autolíticos.
El siguiente detalle muestra la clasificación por provincia, según el informe de ECU 911:
Alerta por suicidios en Ecuador
|Provincia
|Casos
|Guayas
|46
|Pichincha
|26
|Chimborazo
|18
|Manabí
|17
|Imbabura
|17
|Otras provincias
|141
|Total
|265
Intento de autolítico (intentos de suicidio)
|Provincia
|Casos
|Pichincha
|391
|Guayas
|79
|Tungurahua
|65
|Azuay
|38
|Cotopaxi
|23
|Otras provincias
|128
|Total
|724
Reducción y prevención
La cifra de intentos autolíticos muestra una disminución en comparación al año anterior. En 2024, el ECU 911 reportó 861 llamadas por intentos autolíticos y 441 casos atendidos por suicidio, mientras que hasta septiembre solo se había registrado 293 alertas, lo que refleja una disminución del 10% en 2025.
Además, el ECU 911 reiteró el uso de la campaña “Alerta las señales”, e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo y buscar ayuda psicológica mediante la línea 9-1-1, la cual cuenta con equipos de logística y contención emocional activa las 24 horas del día.